Die Metal-Alben der Woche vom 20.06. mit Alestorm, Cryptopsy u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 23.05. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Thus Spoke Zarathustra und Animalize.

Midnight Glücklicherweise beweisen Midnight mit STEEL, RUST AND DISGUST ein Händchen dafür, nicht bloß die Hits ihrer Jugendjahre zu verhunzen. Witchcraft IDAG markiert nach dem extrem sparsamen Folk des Vorgängers die Rückkehr zur Elektrifizierung. ...And Oceans Laut der Band fungiert THE REGENERATION ITINERARY als eine Art Synthese des gesamten bisherigen Schaffenswerks.