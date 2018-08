Die METAL HAMMER September-Ausgabe 2018: Wacken Open Air, Doro & Udo u.v.a.

Unsere August-Titelstory beschäftigt sich eingehend mit Powerwolf und deren neuem Album THE SACRAMENT OF SIN. Zudem nehmen wir Abschied von Vinnie Paul.

Powerwolf Für ihr siebtes Studioalbum haben Powerwolf in Sachen Songwriting und Sound neue Pfade eingeschlagen. Produzentenwechsel, Experimentierfreudigkeit in Arrangement und Instrumentierung sowie ‘Where The Wild Wolves Have Gone’ als erste (und ernsthaft nachdenkliche) Ballade der Band-Geschichte machen THE SACRAMENT OF SIN zu einer Platte, die ein neues Kapitel im wölfi schen Katechismus aufschlägt. METAL HAMMER-Autor Lothar Gerber quetschte sich mit einem Teil des Rudels auf den Beichtstuhl. Nachruf: Vinnie Paul Die METAL HAMMER-Redaktion beklagt den verfrühten Tod des sympathischen Pantera-/Hellyeah-Schlagzeugers. Dee Snider Unter der klanglichen Ägide von Jamey Jasta präsentiert der Twisted Sister-Sänger sein vollmetallisches Debüt. Special: Ester Segarra Die…