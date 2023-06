Die Metal-Videos der Woche vom 02.06.

Hier ist wieder ein Überblick über die Metal-Videos der Woche für euch.

Diese Woche geht es gleich krass los mit der Death Metal-Band Crypta aus Brasilien. ‘Lord Of Ruins’ ist ein Lied vom neuen Album SHADES OF SORROW – das gibt es ab dem 4. August zu kaufen.

David Ellefson beehrt die Metal-Welt diese Woche mit einem Musikvideo zum emotionalen Dieth-Lied ‘Walk With Me Forever’, Taschentücher sind hier vielleicht ratsam. Das dazugehörige Album TO HELL AND BACK gibt es ab sofort zu hören.

Wesentlich beschwingter ist die neue Single der Rap Metal-Band Fever 333 ‘$wing’. Obwohl es in der Band kürzlich einen Line-up-Wechsel gab, besteht Hoffnung auf ein neues Album.

Die Hardcore Punk-Band Geld aus Australien haut diese Woche eine Single raus, die es in sich hat. ‘Success’ wird begleitet von einem verpixelten Musikvideo im Do-It-Yourself-Stil. Das neue Album CURRENCY//CASTRATION erscheint am 9. Juni.

Gloryhammer leben in diesem neuen Musikvideo ihre Videospielträume aus. ‘Wasteland Warrior Hoots Patrol’ ist ein Ausschnitt vom neuen Album RETURN TO THE KINGDOM OF FIFE, das heute erscheint.

Monuments aus London liefern das Titellied zur Comic-Reihe Godslap. Der Song heißt ‘Nefarious’ und verbindet im Musikvideo Comics und Metalcore. Ohne Frage eine spannende Mischung.

Brutal geht es diese Woche bei Necrotted zu. Das Lied ‘Ignorance Is Fear’ wird von einem spannenden Musikvideo begleitet. Auf dem Song sind neben Necrotted auch Tomáš Klár von Abbie Falls und Simon Müller von Defocus. Am 22. September erscheint das neue Album IMPERIUM.

Primal Fear melden sich mit groovigem Power Metal zurück. Die Single ‘Another Hero’ ist ein Vorgeschmack auf das Album CODE RED, welches am 1. September erscheint.

Die Schweden Soen liefern diese Woche mit ‘Unbreakable’ einen Vorgeschmack auf ihr neues Album MEMORIAL. Das neue Album erscheint am 1. September.

Sylosis, die Band um Gitarrist Josh Middleton (ehemals Architects), legt jetzt richtig los. Das Lied ‘Poison For The Lost’ ist eine Auskopplung vom neuen Album A SIGN OF THINGS TO COME, welches am 8. September erscheint.

Bei Takalaiton aus Finnland geht es diese Woche wild zu, ‘Rip ‚N Burn’ ist die erste Single vom neuen Album MINDFECTION (28. Juli).

Von der schwedischen Metalcore-Band Thrown gibt es diese Woche ein schönes neues Lied in moderner Metalcore-Manier. Hier ist ganz klar Headbangen angesagt!

Von der Post Hardcore-Band To Kill Achilles gibt es diese Woche einen Probierhappen vom neuen Album RECOVERY. Die Single heißt ‘Chemical Counterparts’, das komplette Album der Schotten gibt es ab dem 11. August.

Valkeat aus Finnland liefern diese Woche ein schönes Musikvideo und einen epischen Folk Rock-Song. Ihr neues Album FIREBORN wird am 18. August veröffentlicht.

