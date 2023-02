Die Metal-Videos der Woche vom 03.02.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Die Spanier Dark Embrace bereiten sich derzeit auf die Veröffentlichung ihres vierten Studioalbums DARK HEAVY METAL vor. Heute gibt es ein Musikvideo zu ihrer dritten Single ‘Personal Hell’. Die Platte wird am 24. Februar erscheinen.

Heute erscheint das neue Donots Album HEUT IST EIN GUTER TAG. Hier der Song ‘Längst noch nicht vorbei’.

Modern Metal gibt es von Falling Ashes To New mit ‘Nightmare’.

Heute haben Falling In Reverse das futuristische Video zum neuen Song ‘Watch the World Burn’ veröffentlicht.

Für die deutschen Thrasher Holy Moses wird 2023 das letzte Jahr ihrer Band-Geschichte sein. Hier der Song ‘Invisible Queen’ von ihrem gleichnamigen, letztem Album.

Die aus Melbourne stammenden Psychedelic-Rocker Jack Harlon & The Dead Crows präsentieren einen neuen Track aus ihrem dritten Album HAIL TO THE UNDERGROUND, das am 17. Februar erscheinen wird.

Letztes Jahr erschien BLOOD & GITTER von Lord Of The Lost, jetzt schiebt die Band ein Video nach.

Maerzfeld veröffentlichen das Video ‘Plötzlich tut es weh’ vom neuen Studioalbum ALLES ANDERS, welches am 24. Februar veröffentlicht wird.

Russkaja bringen heute ihre neue Platte TURBO POLKA PARTY raus. Der Name ist Programm, seht selbst.

Slipknot präsentieren ‘Bone Church’. Regisseur des Musikvideos ist M. Shawn „Clown“ Crahan.

Villagers Of Ioannina City veröffentlichen ein Video ihrer kommenden Live-Platte THROUGH SPACE AND TIME (ALIVE IN ATHENS 2020).

Visions Of Atlantis bringen bald die Live-Scheibe PIRATES OVER WACKEN raus! Zu sehen: Ihr Auftritt bei Wacken 2022.

Xandria zeigen uns ‘Two Worlds’ von THE WONDERS STILL AWAITING.

