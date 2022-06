Die Metal-Videos der Woche vom 03.06.

auch interessant

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Alestorm befassen sich in ‘The Battle Of Cape Fear River’ mit dem berühmten Piraten Edward „Blackbeard“ Teach. Der Song ist die vierte Single-Auskopplung aus SEVENTH RUM OF A SEVENTH RUM, das Ende Juni erscheint.



Altaria veröffentlichen im Juli ihr erstes Album nach der Band-Wiedervereinigung. Für ‘Sometimes’ haben sie ein schlichtes Musikvideo veröffentlicht:



Amon Amarth haben ein neues Album angekündigt und dazu direkt eine neue Single veröffentlicht. Das Video zu ‘Get In The Ring’ erinnert eher an ‘Mad Max’ als an die gewohnten Wikinger:



Battlelore haben heute nach elf Jahren Inaktivität ein neues Album veröffentlicht. Das Video zur Single ‘Elvenking’ spielt – natürlich – stark auf die Werke von J. R. R. Tolkien an.



Fans von Crossover kommen bei Borders’ Debütsingle ‘Fade To Black’ auf ihre Kosten: Bei den Briten gibt es Rap, Growls und Breakdowns.



Die Metalcore-Band Bury Tomorrow hat die Single ‘LIFE (Paradise Denied)’ veröffentlicht – wohl ein Gegenstück zum letzten Song ‘DEATH (Ever Colder)’.



Cleanbreak ist eine neue Band, die aktuelle und ehemalige Mitglieder von Stryper, Quiet Riot und Riot V zusammenbringt. Das Debütalbum COMING HOME wird im Juni erscheinen, als Single wurde nach dem Titeltrack nun das bandbetitelte ‘Cleanbreak’ ausgekoppelt:



Bei Circus Of Fools geht es auffällig anders zu: Weibliche Cleans, männliche Growls und Streicher werden zu einer modernen Metal-Interpretation zusammengefasst. Diese neue Single ‘In The Name Of Science’ setzt sich mit Mary Shelleys ‘Frankenstein’ auseinander.



Elf Jahre nach der letzten Veröffentlichung erscheint im Oktober das nächste Dragonland-Album THE POWER OF THE NIGHTSTAR. Den Titeltrack haben die Schweden nun ausgekoppelt:



‘Aidus’ von Eluveitie ist – von einer Kollaboration mit Faun abgesehen – die erste Veröffentlichung der Schweizer seit ATEGNATOS (2019).



Falling In Reverse haben in den vergangenen Jahren ihren Stil verändert. Das Video zu ‘Voices In My Head’ birgt zahlreiche Referenzen an alte Musikvideos der Band.



Fellowship sind eine recht neue Power Metal-Band aus England. ‘Until The Fires Die’ ist die erste Single vom im Juli erscheinenden Debütalbum.



Nightwish-Frontfrau Floor Jansen hat eine zweite Solo-Single veröffentlicht. ‘Storm’ bewegt sich allerdings nicht im Metal-Bereich …



Hämatom kündigen mit ‘Ein Freund’ ihr neues Album LANG LEBE DER HASS für Mitte September an: 

The Good The Bad And The Zugly gehen im Video zu ‘Diet 1-2-3’ auf überschüssige Pfunde ein, die man während der Pandemie zugenommen hat:



MORTEM SOLIS, das zwölfte Album der Brasilianer Krisiun, erscheint Ende Juli. Davor präsentieren sie uns schon mal die Single ‘Serpent Messiah’.



Municipal Waste haben den Titeltrack ihres im Juli erscheinenden Albums ELECTRIFIED BRAIN veröffentlicht:



Das neue Album von Undertow erscheint im Juli. Einen Vorgeschmack auf BIPOLAR bietet ‘On Fire’:



—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.