Die Metal-Videos der Woche vom 07.04.

auch interessant

Auch in der verkürzten Woche hat uns der Osterhase so einige Eier ins Nest gelegt. Hier kommt der Überblick:

Chat Pile nehmen uns in ihrem Musikvideo zu ‘Cut’ mit auf einen psychedelischen Vorstadt-Alptraum. Der Track ist Teil der Split-EP BROTHERS IN CHRIST mit den Kollegen von Nerver, die am 14. April erscheint.

LIVING PROOF, das zweite Studioalbum von Drain, erscheint am 5. Mai. Vorab beschenken uns die US-Amerikaner mit ihrer Version des Descendents Song ‘Good Good Things’.

Dying Wish liefern mit ‘Torn From Your Silhouette’ ihr erstes neues Material seit FRAGMENTS OF A BITTER MEMORY ab. Die Metalcore-Combo startet nächste Woche ihre Europa-Tour mit Counterparts, Kublai Khan TX und Palaface Swiss.

Ein bisschen Death Metal-Action in die müde weißrussische Vorstadtidylle bringen Extermination Dismemberment mit dem Video zur Single ‘Corpsepit’. Das dritte Studioalbum DEHUMANIZATION PROTOCOL erscheint am 5. Mai.

Feuerschwanz legen in dieser Woche ihre Single ‘Bastard Von Asgard’ vor. Diese stellt den ersten Vorboten aus dem am 7. Juli erscheinenden Album FEGEFEUER dar. Für den ersten Song gibt es weibliche Unterstützung von Eluveitie-Sängerin Fabienne Erni.

Gloryhammer teilen mit ‘Keeper Of The Celestial Flame Of Abernethy’ die erste Single aus ihrem zum 02. Juni angekündigten Langspielers RETURN TO THE KINGDOM OF FIFE.

Am 12. Mai veröffentlichen Left To Suffer ihr Album FERAL. Einen ersten Eindruck daraus gibt es mit ‘Dissapoint Me’ auf die Ohren.

Lord Of The Lost dürften zur Zeit schwer beschäftigt mit ESC-Vorbereitung sein. Dennoch gibt es in dieser Woche ein gesellschaftskritisches Video zur BLOOD & GLITTER-Singleauskopplung ‘Forever Lost’.

Kinotauglich wird es mit den Schweden von The Night Flight Orchestra und ihrem Musikvideo zum Rock-Track ‘The Sensation’.

Wie man gekonnt einen Bankraub durchzieht zeigen uns die Rival Sons in ihrem Musikvideo zu ‘Bird In The Hand’, der Teil des kommenden Albums DARKFIGHTER ist.

Die Sons Of Sounds aus Karlsruhe servieren mit ‘Valley Of The Damned’ ihr erstes neues Material in diesem Jahr. Das letzte Studioalbum SOUNDPHONIA erschien 2021.

Therapy? lassen mit Poundland Of Hope And Glory ebenfalls einen neuen Song vom Stapel. Am 5. Mai erscheint das vierte Album HARD COLD FIRE.

Unearth präsentieren ihren neuen Song ‘Into The Abyss’ zusammen mit postapokalyptischem Musikvideo. Das neue Album THE WRETCHED; THE RUINOUS findet am 5. Mai seinen Weg in die Plattenläden.

Whitechapel versehen in dieser Woche den Song ‘I Will Find You’ mit einem Musikvideo. Der Track stammt von der 2021er Platte KIN.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.