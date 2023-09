Die Metal-Videos der Woche vom 08.09.

Foto: Heilemania. All rights reserved.

Es ist mal wieder viel los in der Rock- und Metal-Welt, und wir haben wie immer eine Übersicht für euch zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Es geht sofort krachig los mit ‘Seeds Of Downfall’ von der finnischen Melodic Death Metal-Band Brymir. Das Lied stammt von dem Album VOICES IN THE SKY, welches schon im August 2022 erschien.

Ein wahrlich wildes Musikvideo zu einem ebenso wilden Lied gibt es von Cancer Christ. Der Song heißt ‘Baptized In Piss And Shit’, und wurde für das Album GOD IS VIOLENCE neu aufgenommen.

Fetzigen Hardcore gibt es diese Woche von Capra und Candace Puopolo (Walls Of Jericho). Das Lied ‘Human Commodity’ ist ein Vorgeschmack auf die kommende Platte ERRORS, die am 6. Oktober veröffentlicht wird.

Von der französischen Sludge Metal-Band Celeste gibt es heute ein brandneues Musikvideo zum Lied ‘With Idle Hands’. Die neueste EP EPILOGUE(S) erscheint am 17. November.

Von den Alternative-Metallern Code Orange gibt es diese Woche ein ungewohnt ruhiges Lied, und statt Jami Morgan ist diesesmal Gitarristin Reba Meyers am Mikrofon. Das neue Album THE ABOVE erscheint am 29. September.

Einen Blick in die Vergangenheit gewähren uns Dismember mit dem Song ‘Casket Garden’ von ihrer Platte MASSIVE KILLING CAPACITY (1995).

Fuming Mouth haben gestern kryptische Teaser auf ihrer Instagram-Seite gepostet, und heute gibt es schon erste Kostproben mit ‘The Silence Beyond Life’. Mal sehen was da noch kommt!

Klassischen Psychedelic Rock bieten Graveyard aus Schweden. Die Rocker teilen die Single ‘Breathe In, Breathe Out’ vom neuen Album, welches am 29. September erscheint.

Rockige Hexerei gibt es von Green Lung in ihrem neuen Musikvideo zu ‘Maxine (Witch Queen)’. Das neue Album THIS HEATHEN LAND erscheint am dritten November.

Bei Harm’s Way wird es diese Woche besonders doomig. Die Band hat sich für ‘Undertow’ Unterstützung von King Woman geholt und präsentiert die Single in einem spannenden Musikvideo. Das neue Album COMMON SUFFERING erscheint am 29. September.

Deutschen Prog Metal gibt es von The Hirsch Effekt aus Hannover. Das Lied ‘Granica’ ist eine Single vom neuen Album URIAN, das am 29. September erscheint.

Ganze neun Minuten geht ‘Song Of The Dusk’ von Insomnium, aber Reinhören lohnt sich! Die neue gleichnamige EP erscheint am 11. November.

Nytt Land aus Sibirien scheinen in ihrem neuen Musikvideo die Geister des Waldes rufen zu wollen. Die Dark Folk-Band stellt die Single ‘Huginn Ok Muninn’ vor, vom neuen Album TOREM (6. Oktober).

Oomph! appellieren in ihrer emotionalen neuen Single ‘Nur ein Mensch’ an die Menschlichkeit in uns allen, dazu gibt es ein buntes Musikvideo. Das neue Album RICHTER UND HENKER erscheint heute!

Prong beehren uns diese Woche mit grollendem Groove Metal. Die Single ‘The Descent’ ist ein harter Vorgeschmack auf das Album STATE OF EMERGENCY (6. Oktober).

Ein hypnotisches Musikvideo gibt es von Shylmagoghnar aus den Niederlanden. Wer sich jetzt fragt, wie man diesen Band-Namen ausspricht, sollte mal in den Kommentaren unter dem Musikvideo zu ‘Follow The River’ nachschauen, die Band erklärt alles!

Soen schaffen es wieder, alle zu verzaubern, diese Woche mit der Single ‘Hollowed’ featuring Elisa. Dazu gibt es ein animiertes Musikvideo. Das neue Album MEMORIAL ist seit Kurzem veröffentlicht!

Von Sylosis aus England gibt es heute ‘Descent’ vom aktuellsten Album A SIGN OF THINGS TO COME. Die Scheibe ist ab heute erhältlich!

Schwarzmetallische Klänge werden diese Woche von Wayfarer serviert. Dazu gibt es ein Western-inspiriertes Musikvideo. Das dazugehörige Album erscheint am 27. Oktober.

Die Singer-Songwriterin A.A. Williams hat sich an das atmosphärische Lied ‘Without You I’m Nothing‘ von Placebo herangewagt, und hat daraus einen mystisch-grungigen Song gemacht. Dazu gibt es ein künstlerisches Musikvideo.

