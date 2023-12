Die Metal-Videos der Woche vom 08.12.

auch interessant

Nachdem der diesjährige Dezember mit Blick auf Neuveröffentlichungen der Musikbranche tatsächlich etwas hager angelaufen ist, nimmt die Fülle von taufrischem Song- und Videomaterial allmählich zu. Nachschub gibt es diese Woche unter anderem von den US-amerikanischen Punk Rock-Giganten Green Day und KK’s Priest, der Supergroup um den Ex-Judas Priest-Gitarristen K. K. Downing. Hier geht’s zu Übersicht dieser Woche:

Die britischen Metalcoreler Architects starten mit ‘Seeing Red’ und zugehörigem Musikvideo. Der technisch-dynamische Sound der neuen Single birgt klassisches Genre-Dauerbrennerpotenzial – und soll bereits zu Beginn des kommenden Jahres auf europäischen Bühnen präsentiert werden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nach zehn Jahren melden sich Austrian Death Machine mit einem neuen Album zurück. Bis Februar gilt es, sich allerdings noch zu gedulden. Zur Überbrückung servieren die parodistischen Thrash-Metaller ihre neue Single ‘Don’t Be Lazy’.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sebastian Bach fragt sich ‘What Do I Got To Lose?’ und bereitet mit dem zugehörigen Video auf seine für 2024 anvisierte nächste Platte vor.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Emil Bulls sind auch diese Woche wieder mit einer Single an Bord. Seht hier das Video zu ‘Love Will Fix It’:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

The Gems machen mit klassischen Rock-Elementen und melodischen Refrains auf ihr anstehendes Debütalbum PHOENIX (VÖ: 26.01.24) aufmerksam. Hier geht’s zum Video von ‘Undiscovered Paths’:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch die Rock-Ikonen Green Day melden sich mit einer Neuveröffentlichung zurück. ‘Dilemma’ nennt sich der nächste Vorbote ihres anstehenden Albums SAVIORS (VÖ: 19.01.24).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Illumishade entsenden den Vorboten ihrer nächsten Platte ANOTHER SIDE OF YOU (VÖ: 16.02.24): ‘Here We Are’.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Scheppernden Nu Metal aus der Feder von Infected Rain gibt es auch diese Woche auf die Ohren. Hier geht’s zum Musikvideo der neuen Single ‘Because I Let You’:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

KK’s Priest präsentieren ein neues futuristisches Musikvideo zur Single ‘Sons Of The Sentinel’ aus ihrer aktuellen Platte THE SINNER RIDES AGAIN.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

‘Slow Dance In A Crypt’ schimpft sich die neue Single der schwedischen Heavy Rock-Formation Lucifer.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Heute um 16:00 Uhr präsentieren Necrophobic ihren Song ‘Stormcrow’. Am 15. März 2024 erscheint IN THE TWILIGHT GREY, die nächste Platte der Blackened Death-Metaller.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Über ein Jahr nach der Veröffentlichung ihres aktuellen Albums DIGITAL NOISE ALLIANCE melden sich Queensrÿche mit einem Video zur bereits bekannten Single ‘Nocturnal Light’ zurück.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit Blick auf die Veröffentlichung ihrer Band-betitelten Platte (VÖ: 12.01.24) servieren Ryujin ihre Auftaktsingle ‘Gekokujo’ samt Musikvideo.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Heute um 18:00 Uhr startet die Premiere des neuen Skeletal Remains-Videos ‘Relentless Appetite’.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

‘Weaponized Loss’ nennt sich die brandneue Vitriol-Single aus ihrer anstehenden Veröffentlichung SUFFER & BECOME (VÖ: 26.01.24).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.