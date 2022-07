Die Metal-Videos der Woche vom 1.07.

auch interessant

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

‘Crystalline’ von Amaranthe erschien bereits auf dem 2020er-Album MANIFEST. Das Video gibt es allerdings erst jetzt – wohl passend zu einer Orchesterversion des Songs, den die Band mit den drei Sängern kürzlich veröffentlichte.



Behind Your Fear stimmen mit ‘New Ways’ auf ihr kommendes Album ANTHROPOCENE ein. Dieses erscheint im September.



Die Death Metal-Supergroup Bloodbath hat ihr neues Album SURVIVAL OF THE SICKEST angekündigt. ‘Zombie Inferno’ ist die erste Single.



Blood God haben den Titeltrack von DEMONS OF ROCK’N’ROLL, einem Doppelalbum mit Debauchery, ausgekoppelt:



Brymir haben ihr neues Album VOICES IN THE SKY mit seinem Titeltrack für Ende August angekündigt:



Die Schweizer Chaoseum präsentieren den Song ‘My Wonderland’ samt Video:



Deficiencys Konzeptalbum WARENTA erschien bereits im März. Den Song ‘The Feathers’ haben die Franzosen nun nachträglich mit einem Video ausgestattet.



Dynazty präsentieren den Song ‘Natural Born Killer’. Das zugehörige Album FINAL ADVENT der schwedischen Power Metaller erscheint im Oktober.



Floya ist ein neues Duo bestehend aus Phil Bayer von Time und The Valuator und Marv Bruckwilder von Alazka. ‘Epiphany’ ist erst die dritte Single seit Gründung der Band.



Das neue Album MIRAGE der Portugiesen Gaerea erscheint im September. Vorab hat die Black Metal-Gruppe ‘Salve’ geteilt.



YOU WILL BE THE DEATH OF ME von Light The Torch erschien vergangene Woche. Zum Release hat die amerikanische Metalcore-Band noch die Single ‘Become The Martyr’ ausgekoppelt.



Miss May I haben mit ‘Earth Shaker’ einen neuen Song des im September kommenden Albums CURSE OF EXISTENCE geteilt:



Die italienische Symphonic Metal-Truppe Moonlight Haze hat mit ‘Kintsugi’ den vierten Song aus dem im März erschienenen Album ANIMUS ausgekoppelt.



My Sleeping Karma stimmen mit einer weiteren Single auf das Ende Juli erscheinende ATMA ein. Hier ist ‘Mukti’:



Von den Belgiern Nasty gibt es mit ‘Resurrection’ Beatdown auf die Ohren:



Nicolas Cage Fighter haben zwar einen scherzhaften Bandnamen, aber ihre Musik ist durchaus ernstzunehmend. Obwohl die Australier schon sich seit 2011 in der Szene herumtreiben, erscheint erst jetzt ihr Debütalbum THE BONES THAT GREW FROM PAIN. ‘Compound And Fracture’ stimmt darauf ein.



Obsidious haben ‘Sense Of Lust’, die erste Single des kommenden Albums ICONIC, eigentlich bereits vergangenes Jahr veröffentlicht. Um die seither gewachsene Wartezeit auf die Platte zu überbrücken, gibt es pünktlich zum Halbjährigen eine spanische Version des Songs. Im Video ist Sänger Javi Perera bei der Onetake- Aufnahme von ‘Turbia Pasión’ zu sehen:



Orthodox’ LEARNING TO DISSOLVE erscheint im August. Zum Einstimmen zeigen die Amerikaner vorab ‘Head On A Spike’.



Rob Zombies ‘Shake Your Ass-Smoke Your Grass’ erschien 2021 auf THE LUNAR INJECTION KOOL AID ECLIPSE CONSPIRACY. Jetzt gibt es auch ein animiertes Video zu dem Song:



Die englische Post Hardcore-Band Svalbard feiert ihren Deal mit Nuclear Blast mit einem Re-Release des Songs ‘For The Sake Of The Breed’ samt Musikvideo. Die Single erschien ursprünglich 2018 auf dem Album IT’S HARD TO HAVE HOPE.



Hier könnt ihr euch das Video zu ‘Fight’ von Thomsen ansehen. Das Lied stammt vom Album III (2021).



Vomit Forth veröffentlichen SEETHING MALEVOLENCE kommende Woche. ‘Carnivorous Incantation’ soll im Endspurt nochmal die Wartezeit verkürzen:



Mit ‘Plagued’ haben We Came As Romans ihr erstes Album seit fünf Jahren angekündigt. DARKBLOOM soll Mitte Oktober erscheinen.



Was Charlotte Wessels seit ihrem Ausstieg bei Delain 2021 (alle Mitglieder verließen die Gruppe, Keyboarder Martijn Westerholt führt das Projekt weiter) an Musik macht, ist kein Metal, wird aufgrund von Wessels’ Verbindung zur Szene aber dennoch hier aufgeführt. Beim neuen Song ‘Against All Odds’ begleitet der ehemalige Band-Kollege Timo Somers sie an der Gitarre.



Witcherys NIGHTSIDE erscheint Ende Juli. Vorab gibt es noch die Single ‘Witching Hour’:



—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.