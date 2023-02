Die Metal-Videos der Woche vom 10.02.

Foto: Birger Treimer. All rights reserved.

auch interessant

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Das dänische Black Metal-Duo Angstskríg kehrt mit dem zweiten Album ANGSTSKRÍG zurück.

Nach der Veröffentlichung ihres letzten Albums DECEIVERS im vergangenen Jahr, melden sich Arch Enemy heute mit einem neuen Video zu ‘Poisoned Arrow’.

Nach der Veröffentlichung ihrer Live-Platte legen die Italiener The Devils heute mit einem brandneuen Musikvideo zum Song ‘Time Is Gonna Kill Me’ nach.

Am 17. März 2023 veröffentlichen Elysion ihre Platte BRING OUT YOUR DEAD über Massacre Records. Hier ein Song von der Scheibe: ‘Crossing Over’.

Erik Cohen haut ein Video zu ‘Malaria’ raus. Mit dabei: Bela B. von Die Ärzte!

The Hu zelebrieren ihr mongolisches Erbe mit dem Video ‘This Is Mongol (Warrior Souls)’ mit William Duvall von Alice In Chains.

Kärbholz präsentieren das offizielle Video zur neuen Single ‘Seele Auf Der Haut’. Am 31.3. startet ihre Tour.

Schizophrenia veröffentlichen ihr neues Musikvideo zu ‘Race Against Time’ von der heute erschienenen EP CHANTS OF THE ABYSS.

Nach CATHARSIS von 2021 ist ‘Earthquakes’ das erste Lebenszeichen von Spacegoat.

‘Return …’ ist der zweite Track von Throns kommendem Album DUST, welches am 31. März veröffentlicht wird.

Die Melodic Death Metal-Band Wolfheart hat ihr neuestes Werk veröffentlicht: Das offizielle Video zur Single ‘Fires of the Fallen’ aus dem kürzlich erschienenen Album KING OF THE NORTH.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.