Die Metal-Videos der Woche vom 10.06.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Sänger Thomas Gurrath hat ein Video zum Blood God-Song ‘Going To Hell’ veröffentlicht. Auf dem im August erscheinenden DEMONS OF ROCK’N’ROLL wird allerdings auch eine Version des Titels im Stil seiner anderen Band Debauchery zu hören sein.



Daufødt haben die Single ‘Knekken’ veröffentlicht:



Fallen Sanctuary ist eine neue Band von Serenity-Sänger Georg Neuhauser und Temperance-Gitarrist Marco Pastorino. Das Debütalbum TERRANOVA erscheint Ende Juni, ‘Now And Forever’ ist die dritte Single.



Die Berliner von Future Palace haben heute ihr zweites Album RUN veröffentlicht. Pünktlich dazu gibt es noch ein Video zum Song ‘Dead Inside’:



The Ghost Inside sind seit ihrem Autounfall 2015, der unter anderem den Fahrer ihres Busses tötete und Schlagzeuger Andrew Tkaczyk ein Bein kostete, eigentlich jedem bekannt. ‘One Choice’ stammt vom auf den Unfall folgenden Album THE GHOST INSIDE (2020) und hat hiermit ein Video bekommen:



Hammer King kündigen mit ‘Pariah Is My Name’ das neue Album KINGDEMONIUM für August an:



Heart Attack feiern mit ‘Twisted Sacrifice’ den heutigen Release ihres neuen Albums NEGATIVE SUN. Mit dabei: Decapitated-Sänger Rafał „Rasta“ Piotrowski.



‘Call Me A Symbol’ ist der Opener des aktuellen Jinjer-Albums WALLFLOWER (2021). Mit einem neuen Video zum Song machen die Ukrainer auf den Krieg in ihrer Heimat aufmerksam. Eine gute Nachricht allerdings: Erst diese Woche wurde den männlichen Bandmitgliedern die Ausreise genehmigt, sodass europaweit Konzerte von Jinjer im Sommer stattfinden können.



Kreator feiern heute den Release von HATE ÜBER ALLES. Mit dem Video zu ‘Become Immortal’ können Fans sich zusätzlich visuell einstimmen:



Milking The Goatmachine haben mit ‘Kackeball’ die dritte Single von ihrem kommenden deutschen Album NACH UNS DIE GRINDFLUT ausgekoppelt. Was sie im Videotitel als „Playthrough“ deklarieren, ist allerdings augenzwinkernd zu verstehen …



Das Label-Debüt der Metalcore-Band Of Virtue bei Arising Empire liegt gar nicht so lang zurück, jetzt folgt auch schon die zweite Single ‘Hypocrite’:



Ov Sulfur ist die Band des ehemaligen Suffokate-Sängers Ricky Hoover. Ein vollständiges Album hat er mit seinem neuen Deathcore-Projekt zwar noch nicht veröffentlicht, dafür mit ‘Wide Open’ eine weitere Single:



Das aktuelle Paddy And The Rats-Album FROM WASTELAND TO WONDERLAND erschien im April. ‘Matadora’ haben die Ungaren nun nachträglich als Videosingle ausgekoppelt.



REVERENCE, das letzte Parkway Drive-Album, liegt bereits vier Jahre zurück. Seither boten die Australier mit VIVA THE UNDERDOGS nur eine Videodokumentation ihrer Karriere beziehungsweise ein Live-Album. Jetzt gibt es mit ‘Glitch’ allerdings neue Musik. Das Video zur Single seht ihr hier:



Powerwolf spielten Ende vergangenen Jahres ein bildgewaltiges Streaming-Konzert. Die Aufnahme erscheint nun unter anderem auf DVD und Blu-ray. Mit dem Ausschnitt des Songs ‘Glaubenskraft’ kann man schon mal ein Gefühl für THE MONUMENTAL MASS bekommen:



Saltatio Mortis’ Zusammenarbeit mit den Entwicklern des Spiels ‘The Elder Scrolls Online’ heißt ‘Pray To The Hunter’. Der Song unterstützt die Veröffentlichung einer neuen Erweiterung für das Online-Game.



Schandmaul haben pünktlich zum Release von KNÜPPEL AUS DEM SACK nochmal eine Single veröffentlicht. Hier seht ihr das Video zu ‘Das Gerücht’:



Seventh Storm haben ‘Saudade’ vom im August erscheinenden Album MALEDICTUS einmal auf Englisch und einmal auf Portugiesisch aufgenommen. Hier ist die englische Version:



Sängerin Snow White In The Dark hat für ‘Let’s Fight’ mit der European League Of Football kooperiert: 

Spiter haben für ihr Video zu ‘Tortured Soul’ tief in die Metal-Klischee-Kiste gegriffen:



System Of A Down-Frontmann Serj Tankian singt in ‘Amber’ mal nicht auf Englisch:



