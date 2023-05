Die Metal-Videos der Woche vom 12.05.

Foto: Getty Images, Fin Costello. All rights reserved.

auch interessant

Auch diese Woche gibt es natürlich neues Videomaterial aus der Metal-Welt. Die Highlights haben wir für euch zusammengesucht.

Am 9. Juni gibt es das neue Album II von Ray Alder. ‘Waiting For Some Sun’ ist schon mal ein hörenswerter Vorgeschmack, zusammen mit dem neuen Musikvideo.

Düster und verzweifelt ist die brandneue Single ‘Dark Void’ von Asking Alexandria. Das passende Video liefert die Band gleich mit.

Frauen-Power der Extraklasse gibt es von The Dark Side Of The Moon featuring Fabienne Erni im Lied ‘New Horizons’. Das Debütalbum METAMORPHOSIS ist ab sofort erhältlich.

Bei Devildriver wird es diese Woche dramatisch, ‘This Relationship, Broken’ wird in einem fetzigen Musikvideo präsentiert. Das neue Album DEALING WITH DEMONS VOL.II ist ab sofort erhältlich!

Feuerschwanz liefern zuverlässig einen Vorgeschmack auf ihr neues Album FEGEFEUER welches am 7. Juli erscheint. Ein Mittelalter-Rock- und -Metal-Gemisch, wie es sich für die Band gehört.

Zu ihrer rockigen dritten Single ‘After Midnight’ gibt es von den Schweizern Graywolf ein angemessen wölfisches Video. Das Debütalbum GRAYWOLF der Band ist ab dem 23. Juni zu hören.

Liv Kristine hat schon in April ihr Gothic Metal-Album geliefert, jetzt gibt es ein passend kitschig-romantisches Musikvideo zum Lied ‘River Of Diamonds’.

Gruselig geht es diese Woche bei Motörhead zu. In diesem animierten Musikvideo zu der neuen Veröffentlichung von Metallica-Cover ‘Enter Sandman’ bringt der Sandman leider keine süßen Träume. Die passende ENTER SANDMAN EP gibt es seit dieser Woche schon zu kaufen und zu streamen.

Nicht neu, aber jetzt in 4K: Rammstein haben ihrem altbekannten Video zum klassischen Song ein Qualitäts-Makeover verpasst.

Obwohl die Veröffentlichung des sechsten Albums GODLIKE von Thy Art Is Murder noch einige Monate weg ist, teasern die Australier schon ordentlich mit ihrer neuen Single ‘Join Me In Armageddon’. Das brandneue Musikvideo ist passend apokalyptisch gestaltet.

Brutal geht es diese Woche in der neuen Traitors-Single ‘Bitter’ zu, genauso feurig ist auch das Video!

Melodic Power Metal gibt es diese Woche von Winterstorm featuring Elina Siirala. Das Lied heißt ‘The Phoenix Died (Remember)’ und ist von dem neuen Album EVERFROST (ab dem 14. Juli erhältlich).

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.