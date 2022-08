Die Metal-Videos der Woche vom 12.8.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Anti-Flag bringen ihre Single ‘The Flight Of Our Lives’ unter das Musikvolk und haben sich dafür mal eben mit Tim McIlrath von Rise Against, sowie Brian Baker von Bad Religion zusammengetan. Ein mehr als beachtenswertes Punk-Dreierlei!

Avantasia laden uns zum Mitsingen ein! Ihr Lyric-Video zur Powerballade ‘Misplaced Among The Angels’ kann damit als Duett nachperformt werden, zumal sich Tobias Sammet und Nightwish -Sängerin Floor Jansen gemeinsam ans Mikrofon getraut haben. Das dolle Stück wird ebenfalls auf der am 21.10. erscheinende Scheibe A PARANORMAL EVENING WITH THE MOONFLOWER SOCIETY zu hören sein.

Vorwärts geht es mit einem weiteren Feature-Paket, welches uns aus Schweden erreicht. Mastermind und Sänger des Bandprojekts Aviana, Joel Holmqvist, hat sich in ‘Paradox’ den Gast-Screamer Marcus Vik aus Invent Animate zur Hilfe geholt. Am 16.09. dürfen wir uns auf das dritte Studioalbum gefasst machen.

Die progressiven Konzeptköpfe von Coheed And Cambria präsentieren ihren frischen und modernen Synth-Sound in der Single ‘A Disappearing Act’. Der Track stammt aus dem aktuellen Album VAXIS II: A WINDOW OF THE WALKING MIND.

Epica enthüllen ihren remastered Clip zu ‘’Run For A Fall (Acoustic)‘ aus dem 2004 veröffentlichtem Werk WE WILL TAKE YOU WITH US. Anlässlich ihres 20. Bandjubiläums erscheint zum 2.9. ein Vinylboxset zur Early-Years-Collection mit dem Titel WE STILL TAKE YOU WITH US.

Mit frischen und sonnigen Klängen kann ebenfalls das Duo Floya dienen. Die pittoresken Naturaufnahmen zum Video von ‘Weaver’ reihen sich nur mehr in die Riege ihrer visuellen Kunstwerke ein, wie sie bereits in ‘Wonders’ oder ‘Epiphany’ zu bestaunen waren.

Was die Welt braucht: Neue Musik von Knorkator! Was die Welt nicht braucht: ‘Milliardäre’. Dies besingt die Comedy Metal-Gruppe in ihrer ersten Single aus ihrem kommenden Album SIEG DER VERNUNFT (VÖ: 7.10.).

Lacrimas Profundere entfesseln ihre nächste Single aus dem anstehenden Album HOW TO SHROUD YOURSELF WITH NIGHT. Den Clip zu ‘To Disappear In You’ gibt es bereits jetzt zu sehen.

Auch Leviathan aus Colorado stellen ein Lyric-Video zum Abruf bereit. Bei ‘Rorschach Test’ handelt es sich um eine Single-Auskopplung aus der bevorstehenden Platte MISCHIEF OF MALCONTENT, die das zehnte Studioalbum der Power Metal-Band markiert.

Avantgardistischen Black Metal bekommen wir von Sigh geboten. Die Japaner hinterlassen mit ‘Satsui’ ihre zweite Auskopplung aus der neuen Platte SHIKI, die am 26.8. auf den Markt kommt.

Die Deathcore-Haudegen Slaughter To Prevail teilen ihre neue Single ‘1984’ mit uns.

Im Pop-Punk-Duett ‘Let You Down’ beschallen uns Sleeping With Sirens-Vokalist Kellin Quin im Feature mit Charlotte Sands. Da kommen doch glatt unsere Gefühle aus den Nullerjahren wieder hoch! Wie es bei der Post-Hardcore-Truppe zum LP-Release von COMPLETE COLLAPSE weitergeht, erfahren wir am 14.10.

Ebenso erreicht uns ein weiteres Feature-Paket von Spiritworld. Wenn Hardcore auf Hardcore trifft, dann hat sich die Band gemeinsam mit dem Integrity Sänger Dwid Hellion in ‘Moonlit Torture’ zusammengetan.

Brutale Töne werden uns durch Sylosis und ihrem Input zu ‘Heavy Is The Crown’ zuteil, bei dem man so richtig Lust aufs Headbangen bekommt. Unser Glück: Die Thrasher haben eine Single-Trilogie angekündigt, mit der sie hiermit offiziell beginnen.

Die Eintracht Frankfurt-Freunde Tankard haben ihrer Vereinshymne ‘Schwarz-Weiß Wie Schnee’ einen neuen Look verpasst.

Neuigkeiten gibt es auch von The Night Flight Orchestra. Die Schweden nehmen uns mit auf ihre Rocksause in ‚Black Stars And Diamonds‘ und entführen uns klanglich in die 80er-Jahre, während wir dazu bildliche Eindrücke von einer Spritztour in Prag bei Nacht erhalten. Außerdem gibt Åsa Lundman als neues Gesicht des charmanten Background-Gespanns The Aeromanticas darin ihr Debüt.

Last, but not least servieren uns Virtual Symmetry ein Lyric-Video zur Single ‘Butterfly Effect’. Die schweizerisch-/italienischen Prog Metaller werden ihre Selftitled-Scheibe zum 16.9. herausbringen.

