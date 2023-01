Die Metal-Videos der Woche vom 13.01.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Alle Metalcore-Freunde werden diese Woche von Aphyxion bedient. Ihr Album AD ASTRA erscheint am 10. Februar.

Beast In Black fangen mit ‘Blade Runner’ die Bühnenenergie der Band perfekt ein. Aufgenommen wurde die Nummer am 21. August 2022 beim „Rock The Lakes Festival“ in Vallamand, Schweiz.

Die Stoner Rocker Bird´s View starten mit ihren jungen Jahren in einer Alterspanne von 20 bis 22 Jahren schon voll durch. Alle Foo Fighters- und Queens Of The Stone Age-Freunde werden mit ‘Spit’ abgeholt.

Eisregen, die deutschen Meister des Makaberen, feiern ihr 16. Album GRENZGÄNGER mit dem Video zu ‘Herbstleiche’.

Die schwedischen Sludge/Post-Metaller rund um Gloson veröffentlichten ihr zweites Album THE RIFT im März 2022. Die Bande besucht nun erneut den Tontechniker Ulf Blomberg von HoboRec, der für die Aufnahmen und den Mix des neuen Albums verantwortlich war, um einen Einblick in ihre rohe Live-Sound-Reise zu geben.

Die Progressive Death-Metaller Revocation haben ein neues Musikvideo zu dem Song ‘Godforsaken’ vom aktuellen Album NETHERHEAVEN veröffentlicht.

Deftiger geht es mit Sanguisugabogg aus Ohio zu: Das am 3. Februar erscheinende Album HOMICIDAL ECSTASY bekommt heute ein erstes Video spendiert.

Die New Yorker Sanhedrin haben ein neues Video aus ihrem aktuellen Album LIGHTS ON veröffentlicht. Die Platte erscheint im März .

Die Groove-Metaller Shredhead aus Tel Aviv beginnen ihr Jahr mit der Veröffentlichung ihres Songs ‘44’ und dem dazugehörigen Video.

Auch Gitarrenvirtuose Victor Smolski zeigt euch diese Woche seine Fähigkeiten. Sein neues Album GUITAR FORCE erscheint am 3. Februar.

Sólstafir haben ENDLESS TWILIGHT OF CODEPENDENT LOVE schon 2020 veröffentlicht. Nun gibt es zu ‘Dionysus’ ein Video!

Aufgepasst, ihr Landratten! Visions Of Atlantis stechen mit ihrem jüngst erschienen Album PIRATES in See und meutern YouTube mit ihrem Video ‘Clocks’.

Zum Schluss noch was mit Humor: Witch Ripper haben den augenzwinkernden Videoclip ‘Enter The Loop’ aus dem kommenden Album THE FLIGHT AFTER THE FALL veröffentlicht. Das zweite Album der amerikanischen Melodic Sludge-Metaller soll am 3. März in die Läden kommen.

