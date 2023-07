Die Metal-Videos der Woche vom 14.07.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Los geht es mit den Schweden Eleine, die heute nicht nur Album-Release haben, sondern dazu auch noch den Titel-Song ‘We Shall Remain’ als Single mit Musikvideo veröffentlichen.

Ganz entspannt geht es mit Evile und dem Video zum Lied ‘When Mortal Coils Shed’ weiter. Dazu gibt es ab sofort auch ein komplettes Album: THE UNKNOWN.

The Ghost Inside melden sich mit ihrer neuen Metalcore-Single ‘Earn It’ zurück. Das Lied ist die erste Neuveröffentlichung seit THE GHOST INSIDE (2020).

Melodischer Power Metal gefällig? Kamelot haben den passenden Song ‘Eventide’ mit Video vom letzten Album THE AWAKENING, welches im März erschienen ist.

Mental Cruelty aus Karlsruhe legen zu ihrem neuesten Album ZWIELICHT (23. Juni) diese Woche noch ein Musikvideo zu den Songs ‘Midtvinter’ und ‘Obsessis A Daemonio’ drauf.

Von Nuking Moose aus Bremen gibt es spannenden Melodic Death Metal mit dem Lied ‘Ritual’. Das gleichnamige Album erscheint Ende des Monats am 29. Juli.

Oomph! zeigen sich diese Woche das erste Mal mit neuem Sänger. Daniel „Der Schulz“ Schulz von Unzucht steht jetzt am Mikrofon und verleiht der Single ‘Wem die Stunde schlägt’ seine Stimme. Das neue Album RICHTER UND HENKER erscheint am 8. September.

Auch von Soen aus Schweden gibt es neues Material. Das Lied ‘Memorial’ wird von einem emotionalen Musikvideo begleitet, und das gleichnamige Album erscheint am 1. September.

Die Post Harcore-Band Svalbard aus England meldet sich mit dem Lied ‘Faking It’ vom Album THE WEIGHT OF THE MASK (6. Oktober).

Tailgunner, ebenfalls aus England, veröffentlichen heute ihr Album GUNS FOR HIRE und die Single ‘New Horizons’.

Ein etwas unheimliches Musikvideo wird von Takida zu dem Rock-Song ‘The Loneliest Hour’ veröffentlicht.

Von der Prog Rock-Band Temic gibt es diese Woche das Lied ‘Count Your Losses’ von der Platte TERROR MANAGEMENT THEORY. Das Album erscheint jedoch erst am 17. November.

Tesseract aus England sind mit dem Lied ‘War Of Being‘ zurück. Das gleichnamige Album der Prog Metal-Gruppe ist ab dem 15. September zu haben.

Musik aus „Down Under“: Thy Art Is Murder aus Australien sind zu dem Lied ‘Keres’ in einem abgedrehten und düsteren Musikvideo zu sehen.

Die deutsche Band The Unity ist mit ‘Always Two Ways To Play’ und einem sportlichen Musikvideo am Start. Das Album THE HELLISH JOYRIDE gibt es ab dem 25. August.

Die ESC-Teilnehmer Voyager bringen heute ihr Album FEARLESS IN LOVE raus, zusammen mit einem brandneuen Musikvideo zu ‘Ultraviolet’ featuring Sean Harmanis.

Von Warmen aus Finnland gibt es diese Woche das Lied ‘Hell On Four Wheels’ mit Musikvideo. Das Ganze eignet sich hervorragend zum Headbangen. Das Album HERE FOR NONE erscheint am 18. August.

