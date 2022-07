Die Metal-Videos der Woche vom 15.07.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Das deutsche Post Metal-Trio Abest veröffentlicht am 19.08.2022 das Album MOLTEN HUSK, aus dem der Titel-Song mit einem Clip versehen wurde.

Die Griechen Amken spielen in ‘The Li(f)e We Lead’ Thrash.



Amon Amarth präsentieren den Titeltrack ihres im August erscheinenden Albums THE GREAT HEATHEN ARMY. Im Video wird ein Brettspiel gespielt, das im Boxset zum Langspieler dabei ist.



Und schon ist das nächste Video von Arch Enemy erschienen. Als nächsten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album veröffentlichte die Band den Clip zu ‘In The Eye Of The Storm’.

Architects haben mit ‘Tear Gas’ ihr neues Album THE CLASSIC SYMPTOMS OF A BROKEN SPIRIT für den Herbst angekündigt. Für die Single taucht die britische Metalcore-Band einen Zehn in Industrial-Gewässer.



Tobias Sammet veröffentlicht das neue Avantasia-Album A PARANORMAL EVENING WITH THE MOONFLOWER SOCIETY im Oktober. Beim Fast-Titeltrack ‘The Moonflower Society’ gibt es Unterstützung von Magnum-Sänger Bob Catley. Hier seht ihr das liebevoll animierte Video:



Beartooth veröffentlichten mit Riptide eine neue Single und läuten damit eine neue Phase ihrer Band-Heschichte ein. „In dem Song geht es darum, dass ich in meinem Leben ein neues Kapitel beginne. Ich werde meinen Fokus weg vom Negativen hin zu positiven Dingen richten, um in meinem Leben eine bessere Zeit zu haben.“ (Caleb Shomo)

Callejon haben mit ‘Tor des Todes’ ihr neues Album angekündigt. ETERNIA erscheint Mitte Oktober.



Carnifex’ ‘Lie To My Face’ erschien 2007 auf dem Debütalbum der Amerikaner, DEAD IN MY ARMS. Gemeinsam mit Oceano-Frontmann Adam Warren hat die Deathcore-Gruppe den Song neu aufgelegt.



Im Video zu Circus Of Fools’ ‘Distanced’ gibt es die Clown-Theatralik dieses Mal in ruhigerer Form.



Am 19.08. erscheint das neue Conan-Album EVIDENCE OF IMMORTALITY. Seht hier den Clip zu ‘Righteous Alliance’.

The Dead Daisies touren aktuell mit Judas Priest zu deren 50-jährigen Bestehen. Aus dem eigenen Repertoire gibt es nun neu die Single ‘Shine On’.



Disturbed gehören ebenfalls zu den Bands, die in der vergangenen Woche neue Musik veröffentlicht haben. Hier ist ‘Hey You’:



God Is An Astronaut haben ihr Debütalbum THE END OF THE BEGINNING zum 20-Jährigen als THE BEGINNING OF THE END in Live-Version neu aufgenommen. Die Platte erscheint heute. So klingt ‘Route 666’ als neue Aufnahme:



Gemeinsam laut für den Artenschutz: Krombacher und Wacken Open Air präsentieren mit Growling Creatures die erste Metal Band aus bedrohten Tieren.

Hämatom machen sich mit ihrer neuen Single ‘SOS’ stark gegen Mobbing.

‘Invisible King’ stammt vom neuen Album KINGDEMONIUM, das Hammer King im August veröffentlichen. Das Video wurde beim Rockharz Open Air 2022 aufgenommen, das Material ist also noch frisch.



Mit RUMBLE OF THUNDER erscheint Anfang September das zweite Album der mongolischen Band The Hu. ‘Black Thunder’ ist die zweite Single. Das Video für die erste Hälfte des Songs zeigt wieder beeindruckende Bilder aus der Steppe.



Nur noch zwei Wochen, dann erscheint Krisiuns neuester Langspieler MORTEM SOLIS. Ein bisschen von dem neuen brasilianischen Death Metal gibt es mit ‘Swords Into Flesh’:



Lacrimas Profundere haben ‘The Curtain Of White Silence’ entfesselt, die dritte Single aus dem kommenden neuen Album HOW TO SHROUD YOURSELF WITH NIGHT.

Der Neun-Minuten-Videoclip von Long Distance Calling namens ‘Eraser’ steht als politisches Statement zur Selbstzerstörung der Menschheit.

Mastodon präsentieren uns einen Videoclip zu ‘More Than I Could Chew’ aus ihrem aktuellen Album HUSHED AND GRIM.

Orthodox’ drittes Album LEARNING TO DISSOLVE erscheint ebenfalls noch diesen Sommer. ‘Cave In’ ist der zweite Vorgeschmack.

Skid Row haben mit ‘Tear It Down’ ihr neues Album THE GANG’S ALL HERE für Mitte Oktober angekündigt.



Soilworks ÖVERGIVENHETEN erscheint Mitte August. Das Video zur dritten Vorab-Auskopplung ‘Dreams Of Nowhere’ gibt es heute Mittag.



Stick To Your Guns haben ‘Hush’ samt Video veröffentlicht. Das zugehörige Album SPECTRE erscheint Ende Juli.



Stratovarius sind unermüdlich: Im September erscheint mit SURVIVE Album Nummer 16! Die Finnen stimmen mit ‘World On Fire’ darauf ein.



Wayfarer präsentieren mit ‘Fire & Gold’ wieder düstere Atmosphäre: Black Metal trifft auf die amerikanische Weite mit Cowboy-Ästhetik.



Within Temptation haben den neuen Song ‘Don’t Pray For Me’ mitsamt eines neuen Videos veröffentlicht: