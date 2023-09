Die Metal-Videos der Woche vom 15.09.

Foto: BIRGER TREIMER. All rights reserved.

Es war mal wieder eine spannende Woche in der Rock- und Metal-Welt und wir haben für euch eine Übersicht zusammengestellt. Viel Spaß beim Durchklicken!

Los geht es heute mit einem besonders spukigen Musikvideo zu ‘The Chosen One’ von Dopelord. Die Stoner-Truppe veröffentlicht am 6. Oktober ihr neuestes Album SONGS FOR SATAN.

Die Metal-Queen ist mal wieder zurück und hat sich deutsch-rockige Unterstützung von Sammy Amara (Broilers) geholt. Zusammen singen die beiden ‘Bond Unending’ vom neuen Doro-Album CONQUERESS – FOREVER STRONG AND PROUD, welches am 27. Oktober erscheint.

Als nächstes zieht das Tempo ordentlich an, mit den Power-Metallern Dragonforce. Das tanzbare ‘Doomsday Party’ wird von einem humorigen Video begleitet.

Wesentlich finsterer wird es mit Eternal Evil aus Schweden, die sich auf ‘The Gates Beyond Mortality’ vom neuen gleichnamigen Album (27. Oktober) klassischem und doch frischem Thrash Metal widmen.

Letztes Jahr veröffentlichte Matthew Heafy (Trivium) sein Black Metal-Projekt Ibaraki, jetzt gibt es zum atmosphärischen ‘Jigoku Dayū’ vom Album RASHOMON noch ein künstlerisches Musikvideo.

Entspannten Rock’n’Roll bietet Guns N‘ Roses-Bassist Duff McKagan. Sein Lied ‘Longfeather’ erscheint auch auf dem neuen Album LIGHTHOUSE, welches am 20. Oktober erscheint.

‘Too Far Gone?’ von Metallica bekommt ein zweites Musikvideo, das an die Neunziger und die frühen Zweitausender erinnert. Trotzdem eine Verbesserung nach der schwindelerregenden ersten Version des Musikvideos. Das Album 72 SEASONS erschien dieses Jahr am 14. April.

Myrkur servieren diese Woche ihre synthige neue Single ‘Mothlike’ vom Album SPINE, das am 20. Oktober erscheint.

Von Of Virtue aus den USA gibt es ein brandneues Musikvideo zu ‘True Colors’, in dem vor allem kleine Ausschnitte ihrer letzten Tournee zu sehen sind, darunter auch Szenen vom diesjährigen Summer Breeze Open Air. Das neue Album OMEN erscheint am 29. September.

Aus der selbst ernannten Samurai Metal-Band Gyze ist Ryujin geworden, und jetzt erscheint auch schon die neueste Single ‘Raijin & Fujin’, die zusammen mit Triviums Matthew Heafy produziert und gesungen wurde. Das Band-betitelte neue Album erscheint am 12. Januar nächstes Jahr.

Entspannten Punk Rock und ein KI-artiges Musikvideo gibt es diese Woche von Schatten und ihrer Single ‘Sturmschaden’. Die neue Platte GRUPPENCHAT erscheint am 13. Oktober.

Brutalen Death Metal bieten Suffocation aus New York mit ihrer neuen Single ‘Seraphim Enslavement’ vom Album HYMNS FROM THE APOCRYPHA (3. November).

Tortuga (nicht mit der Piraten-Band Tortuga zu verwechseln) aus Polen liefern diese Woche mit dem Stoner-Song ‘Lilith’ ab. Das neue Album ITERATIONS – A HAUNTING TRIP THROUGH TIME AND SPACE erscheint am 27. Oktober.

Von Whitechapel gibt es diese Woche das letzte Musikvideo zum Album KIN, das schon 2021 erschien. Zu ‘Without You | Without Us’ haben sich die Amerikaner eine fantasiereiche Story überlegt, die über mehrere Videos hinweg gezeigt wird.

Die Zwergenmannschaft von Wind Rose durfte sich seit ihrem Erfolg mit WARFRONT (2022) und WINTERSAGA (2019) von vielen Fans auch live feiern lassen, wie man an dem Musikvideo zu ‘Mine Mine Mine!’ gut erkennen kann.

