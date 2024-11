Die Metal-Videos der Woche vom 15.11.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Benthos ‘Fossil’

Category 7 ‘Land I Used To Love’

Ckraft ‘Pageantrivia’

Destruction ‘Destruction’

Epica ‘Arcana’

Feuerschwanz & Lord Of The Lost ‘Lords Of Fyre’

Forged In Black ‘Accusations Of The Innocent’

Hämatom ‘Schmutzig Liebe machen’

Harakiri For The Sky ‘Heal Me’ (feat. Tim of Austere)

Imperial Triumphant ‘Hotel Sphinx’

Linkin Park ‘Two Faced’

Mantar ‘Halsgericht’

Múr ‘Holskefla’

Robse ‘Aus dem Gleichgewicht’

Teramaze ‘Bullet To A Pharaoh’

Thundermother ‘Dead Or Alive’

Visions Of Atlantis ‘To Those Who Choose To Fight’ + ‘Land Of The Free’ (live at Lyon)

Wardruna ‘Lyfjaberg’ (live at the Acropolis)

