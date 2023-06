Die Metal-Videos der Woche vom 16.06.

Any Given Day - Knockdown Festival 2018 Karlsruhe

Los geht es diese Woche mit einem brandneuen Video von der deutschen Metalcore-Band Any Given Day. Ihre neue Single ‘Get That Done’ mit Video ist seit gestern veröffentlicht.

Mit ‘Psycho’ melden sich diese Woche Asking Alexandria wieder. Die Metalcore-Gruppe aus England liefert dazu ein passend wildes Musikvideo.

Beeindruckend feurig sind Blackwater Drowning unterwegs. Das Lied ‘The Caged’ vom 2022 erschienenen Album SONDER//SATORI hat jetzt ein neues Musikvideo bekommen.

Deutlich politisch melden sich Creeping Death mit ‘Vitrified Earth’ zu Wort. Die Single-Auskopplung vom neuen Album BOUNDLESS DOMAIN (erscheint heute) bekommt ein spannendes und kritisches Musikvideo.

Ein dramatisches Video gibt es von Dymna Lotva aus Belarus. Ihre neue Single Смерць Цалуе Ў Вочы (Death Kisses Your Eyes) bietet einen kleinen Vorgeschmack auf das neue Album THE LAND UNDER THE BLACK WINGS: BLOOD, welches am 7. Juli erscheint.

Ein Video zu ‘Untot im Drachenboot’ direkt vom Holy Ground in Wacken gibt es von Feuerschwanz. Deren neues Album FEGEFEUER erscheint am 7. Juli. Wer nicht genug von den Mittelalter-Metallern bekommt, hat ab nächster Woche außerdem die Möglichkeit, sich ein zusätzliches exklusives Album der Band zu sichern. Nur in der kommenden METAL HAMMER-Ausgabe!

Die amerikanische Heavy Metal-Band Fifth Angel veröffentlicht heute ihr Album WHEN ANGELS KILL. Begleitend dazu gibt es ein rockiges neues Musikvideo zu ‘We Are Immortal’.

Wahren Hard Rock bieten diese Woche The Gems. Die ehemaligen Thundermother-Mädels veröffentlichen mit ‘Like A Phoenix’ ihre erste Single nach der Trennung von der alten Band. Das dazugehörige Debütalbum ist schon in Arbeit.

New Wave neu aufgelegt. James Rivera’s Metal Wave geben ihre Version von Depeche Modes ‘Black Celebration’ zum Besten. Dazu gibt es ein kitschiges, aber doch passendes Musikvideo. Das neue Album NEW WAVE GONE METAL erscheint am 28. Juli.

Einen Vorgeschmack auf ihr neues Album bieten auch Knife diese Woche. Die Single ‘Heaven Into Dust’ ist Teil der gleichnamigen Platte, die am 25. August erscheint.

Ein gruseliges aber hochwertiges Video und gleich zwei neue Singles gibt es von der Hardcore-Gruppe Knocked Loose aus Kentucky. ‘Deep In The Willow’ und ‘Everything Is Quiet Now’ teilen sich das 7-minütige Musikvideo.

Mutoid Man liefern ein lustiges Animationsvideo zur Single ‘Siren Song’. Das neue Album MUTANTS erscheint am 28. Juli.

Die Death-Metaller Rivers Of Nihil melden sich nach einem Line-up-Wechsel jetzt mit ihrer ersten Single zurück. ‘The Sub-Orbital Blues’ wird von einem (mit Absicht) verpixelten Musikvideo begleitet.

Für Black Metal-Fans gibt es diese Woche von Sacrilegious Impalement neues Bewegtbildmaterial. Das Lied ‘Storming Death’ von IV: INFINITE VICTOR wird von einem düsteren Musikvideo begleitet.

Von Turbokill aus Chemnitz gibt es heute glänzend-neue Musik, und zwar die neue Single ‘Time To Wake’ mitsamt Video.

Die Kalifornier The Zenith Passage veröffentlichen mit ‘Divinertia II’ einen harten Vorgeschmack auf das folgende Album DATALYSIUM (21. Juli).

