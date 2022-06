Die Metal-Videos der Woche vom 17.06.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Behemoth geben mit ‘Off To War!’ den zweiten Einblick in ihr kommendes Album OPVS CONTA NATVRAM.



Beyond The Black bereiten sich mit der neuen Single ‘Reincarnation’ auf ihre Co-Headliner-Tournee mit Amaranthe im Herbst vor.



Caliban haben im April ihr aktuelles Album DYSTOPIA veröffentlicht. Nachträglich haben sie nun ‘Darkness I Became’ ausgekoppelt. Sehr hier das Video:



Conans neues Album EVIDENCE OF IMMORTALITY erscheint im August. Vorab gibt es die Single ‘Levitation Hoax’ auf die Ohren:



Coreleoni haben aus dem zuletzt erschienen Album III ‘Deep In My Soul’ ausgekoppelt:



Crematorys INGLORIOUS DARKNESS erschien im Mai. Nachträglich wurde ‘Trümmerwelten’ noch als Single ausgekoppelt.



dArtagnan machen mit ‘Westwind’ Lust auf ihr fünftes Album FELSENFEST, das im Oktober erscheint:



Die amerikanische Nu Metal-Band From Ashes To New präsentiert die Single ‘Heartache’ samt Video:



God Is An Astronaut feiern das zwanzigjährige Jubiläum ihres Debüts THE END OF THE BEGINNING. Passend dazu haben sie die Track neu aufgenommen, darunter auch ‘Coda’:



SPIRIT OF ECSTASY von Imperial Triumphant erscheint Ende Juli. Die Single ‘Merkurius Gilded’ bietet ein Feature mit Saxophonist Kenny G sowie dessen Sohn, Gitarrist Max Gorelick.



In Flames beglückten Fans ihrer älteren Werke vergangene Woche mit ‘State Of Slow Decay’.



Mit ‘Nevermore’ haben Lamb Of God ihr neuntes Album OMENS angekündigt:



Power Metal aus Schweden gibt es mit der neuen Manimal-Single ‘Evil Soul’:



Nordic Union ist der Zusammenschluss des dänischen Pretty Maids-Sängers Ronnie Atkins und des schwedischen Produzenten Erik Martensson. Ihr neues Album ANIMALISTIC erscheint im August. So klingt die Auskopplung ‘In Every Waking Hour’:



Oceans Of Slumber spielen düstere Musik mit Country- und Metal-Einflüssen. Das Video zu ‘The Lighthouse’ fängt die Atmosphäre der Band aus dem Süden der USA gut ein.



‘No Apologies’ stammt von EGO TRIP, dem aktuellsten Album von Papa Roach. Zwei Monate nach Release kommt nochmal ein Video:



Parasite Inc. spielen Melodic Death Metal mit elektronischen Elementen. Mit ‘Cyan Night Dreams’ haben sie einen neuen Vorgeschmack auf ihr Mitte August erscheinendes Album geteilt.



‘Dissolve Me’ ist das erste musikalische Lebenszeichen der Briten Polar seit ihrem Album NOVA (2019).



Die Südafrikaner Seether haben ein Video zu ‘What Would You Do?’veröffentlicht.Der Song erschien 2021 auf der EP WASTELAND: THE PURGATORY.



Soilworks neuer Song ‘Nous Sommes La Guerre’ stammt vom im August erscheinenden Album ÖVERGIVENHETEN:



Die Belgier Suasion setzen auf modernen Metalcore:



SEETHING MALEVOLENCE, das neue Album von Vomit Forth, erscheint Anfang Juli. Zum Einstimmen gibt es vorab die Single ‘Predatory Savior’.



Wardruna zeigen eine Live-Aufnahme ihres Songs ‘Helvegen’. Aufgenommen wurde die Version während dem Livestream-Konzert ‘First Flight of the White Raven’ im März 2021.



