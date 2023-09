Die Metal-Videos der Woche vom 22.09.

Wer an Queensrÿche denkt, denkt auch gleich an den Riesen-Hit ‘Silent Lucidity’. Der ehemalige Frontmann Geoff Tate, dachte während der Entstehung des Songs allerdings noch nicht, dass er so erfolgreich wird.

Nicht so stark wie andere Queensrÿche-Songs In einem Interview mit der amerikanischen Radiosendung Chaz & AJ In The Morning sprach der ehemalige Sänger von Queensrÿche, Geoff Tate, über die emotionale Ballade ‘Silent Lucidity’ die ursprünglich auf dem mit Dreifachplatin ausgezeichneten Album EMPIRE von 1990 erschien. Auf die Frage, ob er und seine Band-Kollegen wussten, dass der Song „besonders“ war, als sie ihn aufnahmen, sagte Tate: „Er war nicht besonderer als die anderen Songs, an denen wir zu jener Zeit gearbeitet hatten. Und das Lustige an diesem Song ist, dass er es fast nicht auf das Album geschafft hätte. Unser Produzent…