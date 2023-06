Before The Dawn

Zehn Jahre lang war es still um die finnischen Melodic Death-Metaller Before The Dawn. Man spricht von personellen Problemen und vertraglichen Ungereimt­­heiten, die angesichts ihrer neuen Scheibe STORMBRINGERS nun aber ausgeräumt zu sein scheinen. Hinzu kommen einige signifikante Veränderungen wie etwa die Verpflichtung des 2022er-‘Voice Of Finland’-Finalsängers Paavo Laapotti, dessen klare Stimme den überwiegend schroffen Gitarren-Riffs guttut. Zudem hat sein Vor­gänger, Band-Gründer und Gitarrist/Sänger Tuomas Saukkonen, mittler­weile die dünnen Stahlsaiten gegen hölzerne Drumsticks eingetauscht.

Saukkonen drischt jetzt also mit voller Wucht in die Kessel, um gleichzeitig auch weiterhin die tiefen Growls aus seiner Kehle zu pressen. Und so bedient die Mischung aus derben Instrumentalattacken, moderaten Death Metal-Gesängen und hymnischen Melodien gleich zwei Lager. Leider legt sich auch der Sound der Scheibe nicht endgültig fest: Oft kollidieren der ­traditionelle, ziemlich laute Lead-­Gesang und die Keyboards mit dem derb-schraddelig klingenden Drum-/Gitarren-Arrangement, was STORMBRINGERS unterm Strich die Homo­genität kostet.

***

