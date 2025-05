Die Metal-Videos der Woche vom 23.05.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

A Killer’s Confession ‘Hollow’

Alestorm ‘Killed To Death By Piracy’

Anzv ‘Edimmu’

Beheaded ‘Il-Kittieb’

Blackbraid ‘Wardrums At Dawn On The Day Of My Death’

Borracho ‘Vegas, Baby’

Jerry Cantrell ‘I Want Blood’

Cryptosis ‘In Between Realities’

Curse Of Cain ‘Achtung!’

Escape To The Roof ‘Back Again’ (Edit)

Fugitive ‘Spheres Of Virulence’

Heaven Shall Burn ‘Empowerment’

Hei’an ‘Make Me Want To Leave You’

Igorrr ‘Blastbeat Falafel’

Intrepid ‘Sensationalized’

I Prevail ‘Violent Nature’

J.B.O. ‘Ka-Fump!’

Kadavar ‘Let Me Be A Shadow’

King 810 ‘Noonday Demon’

Lera ‘Of Lights And Shades’

Lorna Shore ‘Oblivion’

Lost Society ‘Dead People Scare Me (But The Living Make Me Sick)’

Lycanthro ‘Far Beyond The Walls’

Malevolence ‘Salt The Wound’

Mélancolia ‘All Is Rust’

Patriarchs In Black ‘The Call’

Saltatio Mortis ‘Spielmannsschwur (United)’

Seasons In Black ‘Seasons In Black’

Sinsaenum ‘In Devastation’

Turnstile ‘Look Out For Me’

Unleashed ‘War Comes Again’

Vower ‘Deadweight’

