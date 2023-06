Die Metal-Videos der Woche vom 23.06.

Es war mal wieder ordentlich was los an der Video-Front, wir haben für euch die Highlights der Rock- und Metal-Welt zusammengetragen.

Los geht es diese Woche mit 1476 aus England. Die Jungs beschreiben ihr Genre als „eigensinnigen Okkult Rock“. Die neue Single ‘Jade Fire: A Paragon’ wird von einem Do-It-Yourself-Musikvideo begleitet. Ihr neues Album IN EXILE erscheint am 7. Juli.

Heavy und düster wird es bei Alkaloid, die nach fünf Jahren Stille jetzt ihre neue Single ‘Clusterfuck’ vorstellen. Das dazugehörige Album ‘Numen’ erscheint am 15. September.

Die Progressive Metal-Band Baroness stellen in einem seltsamen, albtraumhaften Video ihre neue Single Last Word vor. Das neue Album STONE erscheint am 15. September.

Ein zauberhaftes Musikvideo stellen Blackbriar aus den Niederlande vor. Ihre Single ‘Cicada’ ist ein Vorgeschmack auf das neue Album ‘A Dark Euphony’, das am 29. September erscheint.

Von Blackscape aus Schweden gibt es diese Woche das Lied ‘Bow To Me’ von ihrem Debüt-Album SUFFOCATED BY THE SUN welches am 7. Juli erscheint. Dazu gibt es ein passendes Musikvideo.

Gewohnt brutal wird es mal wieder bei Cannibal Corpse. Die Band stellt diese Woche die erste Single vom gerade angekündigten neuen Album CHAOS HORRIFIC (22. September) vor. Das Lied heißt ‘Blood Blind’ und lädt unbedingt zu Haarewedeln und Headbangen ein.

Von der deutsche Sludge Death Metal-Band Concrete Cold gibt es diese Woche eine Hörprobe von ihrem Debütalbum THE STRAINS OF BATTLE. Die Single heißt ‘Beneath The Dying Shadows’ und ist schön heavy.

Dark Divine aus Orlando, Florida liefern mit ‘Paper Crown (feat. Bryan Kuznitz of Fame On Fire’ einen coolen Modern Metal-Kracher plus Musikvideo.

Die Queen of Metal ist zurück! Heute gibt es ein brandneues Video zu der Doro-Single ‘Time For Justice’. Mit wehenden Haaren und schwer in Leder gehüllt rockt sich die Sängerin durch den Song bis zum feurigen Ende.

Electric Callboy haben sich mal wieder etwas überlegt: Die Jungs aus NRW haben ‘Every Time We Touch’ von Cascada (ursprünglich von Maggie Reilly) in ihrem eigenen „Tekkno“ Stil gecovert. Wie man es von der Band kennt gibt es dazu ein kitschiges, aber lustiges Musikvideo.

Engst melden sich mit einer brandneuen Single aus Berlin. Das Lied heißt ‘Geschichte schreiben’ und wird von einem spaßigen, energiegeladenen Musikvideo begleitet.

Heidevolk aus den Niederlande trinken diese Woche mit den Göttern. Das Lied ‘Drinking With Gods (Valhalla)‘ wird von einem kriegerischen Video begleitet. Ihr neues Album WEDERKEER ist ab sofort erhältlich.

Einen punkigen Vorgeschmack auf das Album KÖNIG DER IDIOTEN gibt es mit ‘Downtown Lover’ von den Dortmundern The Idiots. Die Platte erscheint am 4. August.

Die Metalcore-Gruppe Imminence aus Schweden hat mit ‘Come Hell Or High Water’ einen sehr langsamen und düsteren Song veröffentlicht. Dazu gibts ein mystisches Musikvideo.

Die Fortsetzung gibt es auch schon, und zwar mit ‘Desolation’. das Lied ist nicht weniger düster, aber dafür härter.



Power Metal im animierten Fantasy-Stil gibt es von Angus McSix. Das neue Lied heißt ‘Ride To Hell’ und ist vom neuen Album ANGUS MCSIX AND THE SWORD OF POWER.

Milking The Goatmachine melden sich mit einem kontrastreichen Musikvideo. Das Lied ‘Children Of The Horn’ klingt heavy und brutal, aber das humorige Video dazu zeigt die Band in einem Kinderzimmer in Schlafanzügen und mit Spielzeuginstrumenten. Das neue Album NEUE PLATTE erscheint am 18. August.

Von Sevendust aus Georgia gibt es diese Woche die neue Alternative Rock-Single ‘Holy Water’ von neuen Album TRUTH KILLER (28. Juli).

Lauten Deathcore gibt es von Signs Of The Swarm aus Pennsylvania. Das Lied ‘Malady’ ist Teil des neuen Albums AMONGST THE LOW AND EMPTY (28. Juli). Achtung: Es besteht für vier Minuten hohe Headbang-Gefahr.

Die Sludge Metal-Band Urne aus England bietet die Single ‘The Burden’ und ein passendes Musikvideo vom neuen Album A FEAST ON SORROW, welches am 11. August veröffentlicht wird.

Zum Album-Release diese Woche gibt es von Vexed noch ein Musikvideo zum Lied ‘Trauma Euphoria’. Die Band liefert coolen Alternative Metal.

Die Extreme Symphonic-Gruppe W.E.B. ist diese Woche mit dem neuen Song ‘Colosseum’ zurück. Das Lied wird von einem angemessen metallischen Musikvideo begleitet.

