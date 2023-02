Die Metal-Videos der Woche vom 24.02.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Die Briten As Everything Unfolds legen mit ‘Flip Side’ ein neues Musikvideo vor. Dieses ist die inzwischen vierte Auskopplung aus dem neuen Studioalbum ULTRAVIOLET, welches am 21. April erscheint.

Im Mai gibt es eine neue Platte von Burning Witches. Hier ein Video zum Titel-Song.

Die Death-Metaller Defocus growlen auf ‘Biased’ wieder, was das Zeug hält.

Nach dem spannenden Debüt CRYPT OF ICE war es nun länger Still um die Death Metal-Crew Frozen Soul. Heute gibt es ein Video zur neuen Single ‘Morbid Effigy’ mit John Gallagher von Dying Fetus. Das neue Album GLACIAL DOMINATION erscheint am 19. Mai über Century Media Records.

Die finnische Post Punk-Formation Grave Pleasures veröffentlicht eine weitere Single von ihrem dritten Album PLAGUEBOYS, welches am 21. April über Century Media Records erscheint.

Das Dark Metal-Duo Host veröffentlicht heute sein Debüt IX.

Korn-Sänger Jonathan Davis hat einen Gastauftritt in ‘70 Thorns’, dem neuen Musikvideo von der Alternative-Künstlerin Kim Dracula.

Nach drei Jahren Pause melden sich Majesty heute mit einem neuen Video zurück.

Die Kalifornier Night Demon ballern uns die neue Single ‘Escape From Beyond’ um die Ohren. Das neue Album OUTSIDER erscheint am 17. März über Century Media Records.

Am 24. März veröffentlicht die Deathcore-Formation Ov Sulfur ihr Debütalbum THE BURDEN OV FAITH über Century Media Records. Einen weiteren Vorgeschmack auf das Album liefert das Video zur neuen Single ‘Befouler’.

Shinedown haben das Musikvideo zu ihrer Single ‘A Symptom Of Being Human’ veröffentlicht, einem Stück aus ihrem 2022er-Album PLANET ZERO.

Shredhead aus Israel präsentieren den Titel-Song ihres kommenden Albums I SAW YOU BURN mit einem schicken Video von Grupa13 (u.a. Behemoth).

Subway To Sally veröffentlichen heute ihr neues Video zum Song ‘Ihr kriegt uns nie’. Ihr neues Album HIMMELFAHRT erscheint am 24. März, die Tournee startet im April.

Heute veröffentlichen die britischen Thrasher Tailgunner ihre Single ‘Revolution Scream’. Diesen Oktober sind sie auf dem ‘Keep It True Rising III’ in Würzburg.

