Die Metal-Videos der Woche vom 24.06.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Alestorm haben kurz vor der heutigen Veröffentlichung von SEVENTH RUM OF A SEVENTH RUM den Titeltrack des Albums geteilt:



Alpha Wolf veröffentlichen Mitte August eine geteilte EP gemeinsam mit Holding Absence. ‘Hotel Underground’ ist eine Vorab-Single.



STAY WILD heißt das neue Album des Turbo Rock-Trios Balls Gone Wild aus Köllefornia. Es wird am 22.07.2022 das Licht der Welt erblicken. Vorgeschmack gefällig? Seht hier ‘Masked City’.

Die Norweger von Black Debbath haben mit ‘Age Of Kørka’ einen neuen Song geteilt:



Die Dänen Cabal zeigen den düsteren Deathcore-Song ‘Exsanguination’:



Der Track ‘Time To Fall’ stammt vom kommenden Album RISE & FALL, das Cellar Stone am 01. Juli 2022 via Rock Of Angels veröffentlichen wird.

Am 26. August 2022 erscheint das Band-betitelte Album der Death-Doomer Endonomos auf Argonauta Records. Ganz frisch wurde die zweite Single ‘Atropos’ veröffentlicht.

Die amerikanische Deathcore-Truppe Enterprise Earth präsentiert ihren neuen Song ‘Psalm Of Agony’. Es das erste Lied der Band mit Travis Worland an der Spitze: Dieser tourte bereits mit Enterprise Earth, ersetzt jedoch erst seit einigen Wochen offiziell den im April ausgestiegenen Sänger Dan Watson.



The Erinyes sind eine neue Symphonic Metal-Band mit gleich drei Sängerinnen. ‘Drown The Flame’ ist ihr erstes Musikvideo:



Die Metalcore-Band For The Fallen Dreams präsentiert ihren neuen Song ‘What If’:



‘Anoana’ ist die erste Single des kommenden dritten Heilung-Albums DRIF. Hier gibt es das Video:



Icon For Hire veröffentlichen im September ihr neues Album THE RECKONING. ‘Dismantled’ ist die zweite Single:



Imminence haben den Titeltrack ihres letzten Albums HEAVEN IN HIDING (2021) in Akustik-Version aufgenommen. Dazu gibt es auch ein Video:



I Prevail beglücken ihre Fans mit ‘Body Bag’ samt Video:



Sänger Tommy Vext schied Anfang 2021 wegen seiner politischen Einstellung bei Bad Wolves aus. The Lone Wolf ist sein Soloprojekt.



‘Into The Earth’ ist die zweite Single, die Lorna Shore dieses Jahr veröffentlicht haben. Nach der Drei-Songs-EP …AND I RETURN TO NOTHINGNESS (2021) sind es die ersten Lieder mit Will Ramos, der 2020 erst als Aushilfe zur Band kam und später als fester Sänger bestätigt wurde.



Lost Societys ‘Stiches’ feiert noch heute seine Videopremiere. Das fünfte Album der Finnen, IF THE SKY CAME DOWN, erscheint Ende September.



Machine Head haben den Song ‘UNHALLØWED’ als zweite Single vom kommenden Konzeptalbum ØF KINGDØM AND CRØWN (erscheint Ende August) ausgekoppelt. Ein richtiges Musikvideo gibt es nicht, allerdings hat die Band ein Livevideo, das im Rahmen ihrer Stream-Konzert-Reihe ‘Electric Happy Hour’ entstanden ist, geteilt.



Megadeth haben mit ‘We’ll Be Back’ ihr neues Album THE SICK, THE DYING… AND THE DEAD angekündigt. Es ist das sechzehnte Album der Thrash-Giganten und soll im September erscheinen.



Queensrÿche veröffentlichten mit ‘In Extremis’ den ersten Track ihres am 07.10. kommenden, 16. Studioalbums DIGITAL NOISE ALLIANCE.

Sleeping With Sirens und Underoath-Frontmann Spencer Chamberlain haben sich für ‘Crosses’ zusammengetan. Der Song wird auf dem gerade angekündigten Album COMPLETE COLLAPSE zu finden sein, das Mitte Oktober erscheint.



Spiritbox haben mit ‘Rotoscope’ ihr erstes Musikvideo unabhängig ihres Debütalbums ETERNAL BLUE (2021) veröffentlicht. Der Song kommt allerdings nicht alleine: Auf der Single sind im Streaming – ähnlich wie bei früheren B-Seiten – zwei weitere Titel enthalten.



Thundermother zeigen einen Videoclip ihrer neuen Single ‘Hot Mess’. BLACK AND GOLD, ihr neues Album, kommt am 19. August 2022 bei AFM Records.

