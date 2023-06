Die Metal-Videos der Woche vom 30.06.

Neue Videos gibt es diese Woche unter anderem von Evile, Lord Of The Lost und Corey Taylor.

Wir haben wie immer die Video-Hightlights dieser Woche für euch zusammengetragen. Schaut euch hier das Neueste aus der Metal-Welt an. Mit schön melodischem Death Metal aus Finnland geht es diese Woche los. Before The Dawn präsentieren ihr Lied ‘Chains’ von ihrem neuen Album STORMBRINGERS, welches ihr ab dem 30. Juni in voller Pracht hören könnt. Unbezähmbar geben sich Butcher Babies in ihrem Video zu dem Modern Metal-Song ‘Red Thunder’. Gefilmt wurde das Video in der Wüste von "Sin-City" Las Vegas. Dunklen Symphonic Metal bieten Eleine aus Schweden. Ihr Lied ‘War Das Alles’ ist ein Traum aus melodischem Gesang und rauen…