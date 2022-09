Die Metal-Videos der Woche vom 30.09.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Huch, ist denn etwa schon Halloween? The Agonist entpuppen sich in ‘Immaculate Deception’ als wahre Grusel-Experten, die mit den Ängsten der Zuschauer spielen. Das gelungene audiovisuelle Werk ist Teil der kürzlich erschienenen EP DAYS BEFORE THE WORLD WEPT.

Außerdem machen die Woche auch Aviana von sich reden. Das maskierte Metalcore-Mysterium rund um Sänger Joel Holmqvist feiert die Veröffentlichung von CORPORATION zur Einstands-Single ‘Illuminate’.

Blackrain versetzen uns mit ihrem deftigen Sleaze-Kick ‘Neon Drift’ geradewegs ins Wochenende und haben sich dabei von Hannes Braun und Jim Müller (Kissing’ Dynamite) unter die Arme greifen lassen. Mehr solcher Arschtritte, die uns zum Abgehen in den Pit befördern, erwarten uns am 25. November auf UNTAMED.

Ehrlich und bedacht melden sich Callejon mit ‘Ich komme niemals an’ zu Wort. Ihr Studioalbum ETERNIA hingegen wird hoffentlich wie geplant am 14. Oktober bei uns „ankommen“.

Aus der avantgardistischen Trickkiste, dem im Januar erschienenen Album ASSASSINE(S), haben Celeste ihren Titel namens ‘(A)’ hervorgeholt. Zum puristischen anmutenden Clip, in dem alle Facetten eines Frauenkörpers abgebildet werden, geht es hier:

Candlemass stellen nach der ersten Single-Kostprobe ‘Scandinavian Gods’ ihren Titel-Track zur neuen Platte vor. Ab dem 18. November können wir SWEET EVIL SUN dann in voller Länge genießen. Den Clip zur Single stellen sie knappe zwei Monate früher zur Verfügung.

Mit verstörenden Bildern zur Single ‘Evolving’ konfrontieren uns Darko US innerhalb eines Features, bei denen Mosher absolut auf ihre Kosten kommen sollten.

Insgesamt drei Single-Auskopplungen hat Devin Townsend aus seiner LIGHTWORK-LP angekündigt. In dieser Woche wollte es Dev wohlgemerkt mit dem zweiten Teil ‘Call Of The Void’ ruhiger angehen lassen. Wieso, weshalb, warum können Interessierte aus dem ausführlichen und sehr persönlichen Statement unter dem YouTube-Video entnehmen.

Nachdem Dope zur Albumankündigung von BLOOD MONEY PART ZER0 gleichzeitig den Clip zu ‘Believe’ in die digitale Umlaufbahn geschickt haben, folgt mit ‘No Respect’ der visuelle Nachzügler.

Nicht nur in Anbetracht der Wetterlage sollten man sich warm anziehen, denn League Of Distortion geben uns mit ‘My Revenge’ ordentliche Beats auf die Lauscher. Mehr von ihrem Modern Metal gibt es zum Release ihres Debütalbum am 25. November zu hören.

Welche Ladung an Emotionen Moonspell transportieren, wenn sie sich 80 Meter unter der Erde befinden, zeigen sie auf ihrem Live-Album FROM DOWN BELOW-LIVE 80 METERS DEEP, das heute aus dem Untergrund auftaucht und mit ‘Apophthegmata’ das Licht der Welt erblickt.

Einen Label-Neustart haben Our Hollow, Our Home hinter sich. Seither dürfen wir uns auf neue Musik gefasst machen. ‘Idlewaves’ ist nach ‘Battle X City’ der zweite Track der Metalcore-Truppe unter Arising Empire.

Bei Skid Row macht es „Tik Tok“. Nein, damit ist nicht die Trend-App gemeint, sondern ihre jüngste Singleauskopplung ‘Time Bomb’. Die Uhr tickt ebenfalls mit Blick auf die anstehende Platte THE GANG’S ALL HERE, auf die wir uns am 14. Oktober freuen dürfen.

Them haben sich offenbar auf die Fahne geschrieben, ihrem Power Metal-Publikum das Fürchten zu lehren, was spätestens Ende Oktober mit dem Release von FEAR CITY eintreten dürfte. Showplatz der erzählten Horrorgeschichten ist das New York der Achtziger Jahre, und diesen stilistischen Einschlag hört man ebenso in ‘Retro 54’ raus.

