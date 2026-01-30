Die Videos der Woche vom 30.01. mit Powerwolf, Skindred u.v.m.

Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Carnivore A.D. ‘Social Decomposition’
From Ashes To New ‘Villain’
The Funeral Portrait ‘Generation Psycho’ (live)
Held. ‘New You Anthem’ (feat. Frank Iero)
Magnolia Park ‘High’ (feat. Arrows In Action)
Månegarm ‘Flight Of Icarus’
Møl ‘Hud’
Necrofier ‘Fires Of The Apocalypse, Light My Path III’
Ram-Zet ‘Zerocane’
Sevendust ‘Is This The Real You?’
Temptations For The Weak ‘Your Own Suffering’
— Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach.Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.
Die Videos der Woche vom 23.01. mit Lorna Shore, Opeth u.v.m.
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Leaves’ Eyes, Crystal Lake sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Abrogation ‘Morgenrot’ Bloodhunter ‘The Devil’s Own’ Crystal Lake ‘Everblack’ (feat. David Simonich) Dramatist ‘Black Hole’ Dust In Mind ‘Unbreakable’ Furies ‘Cannibale’ Heaven.exe ‘There Is No God’ Holosoil ‘Spirals’ Horskh ‘Bad Glitch’ Leaves’ Eyes ‘Song Of Darkness’ Lorna Shore ‘In Darkness’ Messticator ‘Bloodsport’ Opeth ‘§7’ The Prophecy 23 ‘Work Eat Sleep Repeat’ Sainted Sinners ‘Sunshine’ Snovonne ‘Bright Sides’ Sum Of R ‘The Solution’ Türböwitch ‘Markoláb’ Witch Ripper ‘The Portal’ --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein…