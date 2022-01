Diese 10 Metal-Alben werden 2022 fünfzehn Jahre alt

Dave Mustaine spricht ein verdientes Selbstlob aus. In einer Videobotschaft zählt er seine persönlichen Gitarrensolo-Favoriten von Megadeth auf.

In einer Videobotschaft, die Dave Mustaine via Cameo aufzeichnet, geht der Musiker spezifisch auf einen Fan ein, der wissen möchte, welche Megadeth-Gitarrensoli Mustaines Meinung nach die gelungensten sind. ‘Holy Wars’ und ‘Wake Up Dead’ reihen sich weit oben auf Mustaines Rangliste ein. „Es ist schwer zu sagen, welches mein Lieblingssolo ist, weil es bestimmte Soli gibt, die großartig sind, aber wir haben sie schon so lange nicht mehr live gespielt, dass ich so viele von ihnen vergessen habe – 200 Songs und all die Soli und so“, erzählt er. „Von den Songs, die wir live spielen und mit denen ich…