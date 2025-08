Dismember werden heute zu den „Big Four“ des schwedischen Death Metal gezählt. Die Band teilt sich den Titel mit Entombed, Grave sowie Unleashed und landete bereits 1991 mit ihrem Debütwerk LIKE AN EVER FLOWING STREAM einen Hit in der Szene, die noch in ihren Baby-Schuhen steckte.

Dismember versuchten sich an Melodien und Riffs

Ihr drittes Album MASSIVE KILLING CAPACITY erschien heute auf den Tag genau vor 30 Jahren. Im Gegensatz zu seinen beiden Vorgängern wagt sich dieses Werk in melodiösere Gebiete hervor, weshalb sein Stil auch gerne als Death’n’Roll bezeichnet wird. Der britische METAL HAMMER schrieb dazu: „Sicher, der Sound ist insgesamt viel raffinierter und zugänglicher, aber dennoch kompromisslos brutal.“ Weiter hieß es: „Die Rock’n’Roll-Elemente tragen nur dazu bei, ihrem ohnehin schon finsteren Sound eine noch hinterhältigere Konnotation zu verleihen. Das langsamere Tempo kommt hier besonders in Songs wie dem stampfenden ‘Crime Divine’ oder dem ernsthaft fiesen ‘Casket Garden’ zum Tragen und beweist, dass diese bösartigen Unruhestifter unabhängig von Tempo und Geschwindigkeit immer liefern können.“ Obwohl diese Entscheidung allgemein gut ankam, wendeten sich Dismember bereits bei ihrem vierten Werk DEATH METAL (1997) wieder klassischeren Gewässern zu, wie der Titel unmissverständlich zu verstehen gibt.

Das schwedische Quintett drehte zu ‘Casket Garden’ ein Video. Den vollständigen Musik-Clip seht ihr hier:

Nach fast zwanzig Jahren Neues von Dismember?

Wem die elf Lieder, die auf der Originalversion des Langspielers zu hören sind, nicht reichen, der sollte die Ohren spitzen. Bereits zum zehnten Jubiläum veröffentlichten Regain Records MASSIVE KILLING CAPACITY neu und ergänzten es um ein Bonuslied sowie drei Demo-Songs.

2011 trennten sich die Schweden nach mehreren Jahrzehnten Band-Geschichte. Acht Jahre später fanden sie jedoch wieder zusammen und reißen seitdem regelmäßig die Bühnen ein. Das letzte frische Material von Dismember stammt allerdings von 2008. Dies könnte sich jedoch demnächst ändern: Laut unterschiedlichen Quellen sei ein neues Werk in Planung, etwas Konkretes findet sich aber noch nicht. Es bleibt spannend!

