Es gibt viele Gründe, warum Freunden des gepflegten Death Metal SUBMIT von Illdisposed im Kopf geblieben ist. Das rabenschwarze und gut 38 Minuten lange Stück Metall ist das zweite Studioalben der Dänen und auf den Tag genau vor 30 Jahren erschienen. Aus diesem Grund reisen wir heute drei Jahrzehnte in die Vergangenheit und begeben uns nach Aarhus.

Illdisposed mischten ihre Karten neu

Als SUBMIT aufgenommen und veröffentlicht wurde, bestanden Illdisposed zu großen Teilen noch aus Gründungsmitgliedern. Heute ist Frontmann Bo Summer das letzte verbliebene Originalmitglied, 1995 war er eines von dreien. Neben ihm waren Gitarrist Lasse Bak Laart und Bassist Ronnie R. Bak der Band seit der Gründung 1991 treu. Ein Jahr vor SUBMIT wurde Gitarrist Hans Wagner aufgrund seines Alkoholproblems gefeuert und durch Mortem Gilsted ersetzt, der auch auf dem Zweitwerk zu hören ist. Bevor Gilsted ein Teil der Band wurde, übernahm Lars Hald einige Konzerte lang den Sechssaiter und wechselte anschließend zu Panzerchrist. Auch am Schlagzeug fand sich ein neues Gesicht. Rolf Rognvard-Hansen spielte zuvor bei der Esbjerger Death Doom-Band Caustic.

Blank ziehen bei Live-Konzerten?

SUBMIT bleibt ein liebgewonnenes Werk

Wer Mitte der Neunziger bei der Tournee anwesend war, bei der Illdisposed SUBMIT vorstellten, wird den Abend vermutlich nicht so leicht vergessen – auch wenn man es sich gegebenenfalls wünscht. Die Konzertreihe fand in Deutschland und Dänemark statt und Lasse Bak nahm sich fest vor, seine Band unvergesslich zu machen. Nichts leichter als das: Er entschloss sich kurzerhand, den Großteil der Gigs splitterfasernackt zu spielen. Dass davon keine Videos im Netz kursieren, ist wahrscheinlich zu unserem Besten.

Auch wenn die Veröffentlichung mittlerweile ganze 30 Jahre her ist, ist SUBMIT alles andere als vergessen. Illdisposed schätzen ihr Zweitwerk sehr, wie auch in einem Interview anlässlich des 30. Gründungsjubiläums deutlich wird. Jakob Batten, der für die Band seit 1999 in die Saiten haut, erzählte 2021 metal1.info: „Ursprünglich wollten wir eine große Tour spielen und SUBMIT in Gänze darbieten. Unglücklicherweise kam das Coronavirus dazwischen, und so können wir das SUBMIT-Album nur in ein paar gewählten Venues vor sitzendem Publikum spielen.“

Auch an ihrem 25. Jahrestag ehrten die Dänen SUBMIT bereits. Sie veröffentlichten GREY SKY OVER BLACK TOWN (2016), das nach einer Liedzeile aus ihrem Zweitwerk benannt ist. Jakob Hansen formulierte in einem Interview mit dem Tough Riffs Magazine: „Es beschreibt das allgemeine Thema des Albums. Die dunkle Seite des Lebens und des eigenen Geistes. Die Quellen der Texte sind schlichtweg Lebenserfahrungen.“ Das klingt zwar nicht nach einem positiven Blick auf ihr eigenes Werk, zeigt jedoch, was für einen immensen Einfluss SUBMIT auf ihre eigene Musik und somit nach so einer langen Zeit auch auf die gesamte Death Metal-Szene hatte.

