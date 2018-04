Dissparade zwischen den Frontmännern von Emmure und Attila

Foto: Christina Wenig. All rights reserved.

Attila-Sänger Chris Fronzak und Emmure-Frontmann Frankie Palmeri liefern sich einen Kampf der Worte. In einem neuen Song namens ‘Callout 2’ wetter Fonzak im Februar gegen alles mögliche, was ihm nicht in den Kram passt – unter anderem auch gegen Emmure.



https://www.youtube.com/watch?v=ecw43xKjbIs Video can’t be loaded: ATTILA – CALLOUT 2 (https://www.youtube.com/watch?v=ecw43xKjbIs)

Dies hatte zur Folge, dass Palmeri sich anschließend über Twitter zum Diss äußerte, was zu einer unterhaltsamen Konversation zwischen den beiden Musikern führte. In einem kurzen Track ‘Callout 3’ tut sich der Emmure-Fronter jetzt mit Elektro-Musiker Ev0lution zusammen und schlägt zurück. Allzu ersnt kann und sollte man das Ganze allerdings nicht nehmen.