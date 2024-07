Disturbed befinden sich offenbar im Studio

Disturbed hecken offenbar etwas aus. Oder, anders ausgedrückt: Die Nu-Metaller befinden sich im Aufnahmestudio und schrauben an neuer Musik — höchstwahrscheinlich für den neuen, mittlerweile neunten Longplayer der Formation. Diese Vermutung legen zwei Fotos nahe, die David Draiman in den Sozialen Medien gepostet hat.

Neben dem Frontmann sind darauf auch Gitarrist Dan Donegan, Schlagzeuger Mike Wengren sowie Produzent Drew Fulk (Motionless In White, Lil Peep, Highly Suspect) zu sehen. Der Disturbed-Sänger kommentiert das Bild wie folgt: „Epischer-Scheiß-Alarm @disturbed @dandonegan @mikewengren #eshatbegonnen“. Je nachdem, wie fix die Musiker ihre frischen Tracks fertig bekommen, können die Fans vermutlich Mitte 2025 mit einer neuen Platte der US-Amerikaner rechnen. Mit Drew Fulk wird das Quartett nach der fruchtbaren Kollaboration beim Vorgänger DIVISIVE (2022) dann ein zweites Mal zusammenarbeiten.

Kreative Bereicherung

Dan Donegan sprach schon im Februar 2023 in einem Interview beim Radiosender 105.5 WDHA aus New Jersey über den Entschluss der Band, mit Fulk gemeinsame Sache zu machen. „Es ist immer eine Herausforderung. Am Anfang unserer Karriere haben wir mit Johnny K gearbeitet, der die ersten drei Scheiben mit uns gemacht hat. Er ist ein Freund aus unserer Heimatstadt Chicago. Ich kannte ihn schon in meiner Jugend. Er hat die Demos für die lokalen Bands gemacht. Und dann haben wir uns irgendwie über die Jahre selbst produziert. Weiter ging es mit Kevin Churko in Las Vegas, der viele tolle Bands aus Las Vegas — darunter Five Finger Death Punch und In This Moment — gemacht hat.

An diesem Punkt hatten wir das Gefühl, dass wir neues Leben in Form einer anderen Person im Studio brauchen. Jemanden von außen rein- und irgendwie das fünfte Band-Mitglied werden zu lassen, ist immer herausfordernd. Ich bin ein kleiner Kontroll-Freak, was unsere Musik angeht. Und jemanden die Tür zu öffnen und zu versuchen, ihm eine Meinung zu erlauben, ihm zu vertrauen und das zu respektieren, was er macht und miteinbringt… Ich denke, über die Jahre beziehungsweise je älter wir werden, desto mehr haben wir uns geöffnet und uns gesagt: ,Wir können dieser Person dabei vertrauen, dass sie Ideen nach uns schmeißt. Es wird uns fordern.‘“

—

