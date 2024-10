Disturbed feiern 25 Jahre THE SICKNESS

Am 7. März 2000 debütierten Disturbed mit THE SICKNESS. Viele der darauf befindlichen Songs, darunter auch der Dauerbrenner ‘Down With The Sickness’, zählen bis heute zu ihren größten Hits. Kommendes Jahr wird die Scheibe ein Vierteljahrhundert alt, was David Draiman und Co. zum Anlass nehmen, auf große Welttournee zu gehen.

Alles zur Tour

Empfehlung der Redaktion Disturbed: Dan Donegan bestätigt neues Album Nu Metal Vor wenigen Tagen ließ ein Post von David Draiman vermuten, dass Disturbed an einem neuen Album arbeiten. Gitarrist Dan Donegan bestätigt dies nun. Die ‘The Sickness 25th Anniversary Tour’ startet am 25. Februar in Nampa, Idaho und umfasst bis Mitte Mai insgesamt 34 Termine in den USA und Kanada. Der Ticket-Vorverkauf startet nächsten Freitag, den 18. Oktober. Fans haben jedoch die Möglichkeit, sich bereits vorab (ab dem 15. Oktober) zu registrieren. Bislang sind zwar noch keine Termine für Europa bekannt, diese sollen aber schon bald folgen – also vermutlich noch vor Verkaufsstart.

Als weiteres Leckerli bewerben Disturbed die Tournee damit, dass zwei Sets in einer Show präsentiert werden sollen. Dies umfasst das komplette Debütalbum sowie die größten Hits der vergangenen 25 Jahre. Und natürlich gibt es auch Special Guests: Während Three Days Grace und Sevendust die erste Hälfte der Tournee eröffnen, sind Daughtry und Nothing More in der zweiten Hälfte fürs Anheizen zuständig. Ob diese oder andere Bands bei den Europaterminen dabei sind, ist noch offen.

Alt vor Neu

Mit Bekanntgabe der Tournee sollte nun auch feststehen, was Gitarrist Dan Donegan vor einigen Monaten schon meinte, als es Gerüchte um ein neues Album gab. Auslöser der Spekulationen war ein Post von Sänger Dave Draiman aus dem Studio. Donegan stellte jedoch klar: „Es war einfach eine Gelegenheit, wieder kreativ zu sein. Ich bin also sehr, sehr gespannt auf das, was wir uns einfallen lassen, aber es wird dieses Jahr keine Veröffentlichung geben.“ Auch habe die Band keinen Zeitdruck, womit er die Erwartungshaltung der Fans etwas herunterschrauben möchte: „Es gibt keinen Zeitrahmen.“ Nun haben die Herren sowieso erst mal anderes zu tun.

