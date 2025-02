Billy Idol kündigt neues Album und Tournee an

Foto: Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame, Arturo Holmes. All rights reserved.

Billy Idol bei der Rock & Roll Hall Of Fame Einführungszeremonie am 19. Oktober 2024 in Cleveland, Ohio.

2025 wird ein großes Jahr für Billy Idol und seine Fans. Wie erst vor Kurzem bekanntgegeben wurde, gehört der wasserstoffblonde Rocker zu den diesjährigen Nominierten der Rock And Roll Hall Of Fame. Ob er letztlich aufgenommen wird, entscheidet sich Ende April. Etwa zeitgleich erscheint Idols neuntes Studioalbum. DREAM INTO IT heißt das gute Stück, das am 25. April 2025 via Dark Horse Records veröffentlicht wird. Sein letzter Langspieler KINGS & QUEENS OF THE UNDERGROUND erschien im Oktober 2014.

Billy Idol tanzt noch immer

Mit ‘Still Dancing’ wurde bereits die erste Single der neuen Scheibe ausgekoppelt, die Billy Idol selbst als „Spiegelbild“ seines bisherigen Wegs bezeichnet. Es reflektiert „die Punk Rock-Ära bis heute. Und ich schaue immer noch in die Zukunft und lebe immer noch das Leben, das ich mir vorgenommen habe.“ Wenngleich es über die Jahre viele Momente gab, in denen er „selbstzerstörerisch“ gewesen sei, so ließ ihn „dieser unerschütterliche Glaube an die Musik“ durchhalten. „Das war das größte Geschenk von allen.“

Empfehlung der Redaktion Ozzy singt nicht selbst bei Hall Of Fame-Einführung Heavy Metal Ozzy Osbourne wird dieses Jahr zum zweiten Mal in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen. Singen wird er bei der Zeremonie jedoch nicht selbst. Der 69-Jährige erklärt weiter: „Zu Beginn des Lieds erinnere ich mich an die frühen Zeiten in London. Ich lebte in besetzten Häusern oder bei Freunden, alle meine Habseligkeiten in einer Plastiktüte. Jeder zu Hause oder am Arbeitsplatz sagte, dass das, was ich tue, niemals klappen würde. Aber Punk Rock gab mir eine Chance. Ich war von Menschen umgeben, die die Musik genauso liebten wie ich. Und man wollte alle Vorsicht über Bord werfen, an das glauben, was man tat, und um sein Leben kämpfen.“

It’s A Nice Day To… Tour Again!

Neben Avril Lavigne und Alison Mosshart hat übrigens auch Joan Jett an DREAM INTO IT mitgewirkt. Mit dem Album steht natürlich auch eine Tournee an – und was für eine! Von Ende April bis einschließlich Ende September präsentiert Billy Idol seine neuen (und sicher auch alten) Songs unter dem Banner „It’s A Nice Day To… Tour Again!“. Die Tournee umfasst derzeit 41 Termine in Nordamerika und Europa.

Hier die DACH-Termine:

18.06. Northeim, Waldbühne

27.06. München, Königsplatz

29.06. Bonn, Kunst!Rasen

02.07. Wiesbaden, BRITA-Arena

04.07. Klam, Clam Rock

05.07. Eisenstadt, Lovely Days

