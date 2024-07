Seit mehr als zehn Jahren stehen die METAL HAMMER AWARDS für Party, Preise und Prestige, ebenso wie für Konzerte, Ehrengäste, Laudatoren: Darum solltet ihr die schwarze Zeremonie in Berlin auf keinen Fall verpassen!

Die METAL HAMMER AWARDS sind nicht irgendeine Preisverleihung, sondern die lauteste und härteste Deutschlands – organisiert von METAL HAMMER. Seit der Premiere 2009 feiern die Awards die Heavy Metal-Szene. Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen und Künstler in verschiedenen Kategorien, darunter "Best Album," "Best German Band," "Best International Band," "Metal Anthem" und "Legend". Die Veranstaltung zieht zahlreiche Fans, Prominente und Bands nach Berlin, um einen überraschungsreichen und lautstarken Abend zu verbringen. Ein einmaliges und unvergessliches Event! Was genau euch dort wartet und was die METAL HAMMER AWARDS so besonders macht, lest ihr hier. METAL HAMMER Awards 2024 presented by IFA 31. August…