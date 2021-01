Disturbed: ‘Sickness’ mit Katzen-Miauen wird TikTok-Hit

Wenn Langeweile aufkommt, hilft das Internet. Diese goldene Regel gilt immer und unumstößlich. Bereits unzählige Male hat dieses World Wide Web uns zum Lachen über oder mit unsere Lieblingsbands gebracht. Neuester Fall in dieser Reihe ist – wie könnte es anders sein? – ein Katzenvideo. Neben dem niedlichen Vierbeiner spielt ein Nu Metal-Welthit von Disturbed in dem kurzen Clip eine Hauptrolle.

Das Ganze hat sich über die vergleichsweise neue Social Media-Plattform TikTok entwickelt, auf der Disturbed nun ebenfalls aktiv sind und einen Account haben. Angefangen hat es mit einer kleinen, süßen Katze. Deren Besitzerin fragt die Mieze, ob sie hungrig sei, woraufhin das Samtpfötchen herzerweichend miaut. Weiter geht es mit einer bahnbrechenden Idee: So fragt jemand, der wie ein Trucker aussieht, in die TikTok-Runde, ob nicht jemand dieses Katzen-Miauen in den Disturbed-Song ‘Down With The Sickness’ einbauen könnte.

Daraufhin tritt der eigentliche Held des Videos in Erscheinung: ein findiger und fähiger Hipster. Der kündigt vollmundig an: „Mir gefällt deine Art zu denken! Betrachte es als erledigt!“ Und wahrlich: So ist es geschehen. „Gesägt, tun getan!“, hätte es Oliver Kalkofe ausgedrückt. So hat der Hipster das Katzen-Miauen genau an jene Stelle am Liedanfang von ‘Down With The Sickness’ montiert, an der Sänger David Draiman sonst immer sein Markenzeichen-Gequäke „U-ah-ah-ah-ah!“ loslässt. Fazit: Es passt wirklich perfekt hinein. Das Ganze ist sogar so gelungen, dass es Disturbed selbst auf Twitter geteilt haben. Wie hieß es früher bei Spiegel Online immer? Humor für Leute mit Humor. Es schadet doch wirklich nichts, hin und wieder über sich selbst zu lachen.

