Trotz der aktuellen Stadion-Tour mit Mötley Crüe schafft es Bassist Nikki Sixx, an seinem neuen Buch zu schreiben. Diesmal ist es ein Kinderbuch.

Nikki Sixx schreibt schon am fünften Buch Der Bassist von Mötley Crüe, Nikki Sixx, hat enthüllt, dass er an seinem mittlerweile fünften Buch arbeitet. Sixx ist ein vierfacher Bestseller-Autor der New York Times mit ‘The First 21’, ‘This Is Gonna Hurt’, ‘The Heroin Diaries’ und der offiziellen Biografie von Mötley Crüe ‘The Dirt: Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band’. Kürzlich wandte sich Sixx in den Sozialen Medien an seine Fans und schrieb: „Ich habe mit meinem fünften Buch begonnen. Wenn alles reibungslos läuft, sollten wir es nächstes Jahr veröffentlichen können. Wenn es Anklang findet, wäre es das fünfte…