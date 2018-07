Dokumentation: 96-jährige Metal-Frontfrau

Foto: Screenshot via YouTube, ManhattanCamerata. All rights reserved.

Inge Ginsberg war auf der Suche nach einer geeigneten Möglichkeit, das was sie zu sagen hat, an die Öffentlichkeit zu bringen und schaffte das über die Musik. 2014 entdeckte die heute 96-Jährige ihr Faible für Heavy Metal und arbeitet seitdem mit der Band TritoneKings zusammen.

https://www.youtube.com/watch?v=TUxOnM0daAk Video can’t be loaded: 93yo Metal Grandma Holocaust Survivor Spy! „Totenköpfchen“ (Laugh at Death) -Swiss Eurovision 2015 (https://www.youtube.com/watch?v=TUxOnM0daAk)

Aufgewachsen ist Ginsberg in Österreich. Während des Zweiten Weltkriegs floh sie vor dem Holocaust und landete in einem Flüchtlingslager in der Schweiz. Nach dem Krieg zog sie mit ihrem Ehemann, Otto Kollmann, nach Hollywood und baute sich dort ein neues Leben auf. Sie komponierte zusammen mit ihrem Mann für einige der populärsten Sänger ihrer Generation, darunter Nat King Cole, Doris Day und Dean Martin.

Als Inge Ginsberg älter wurde, schrieb sie weiterhin Texte und Gedichte und erkannte, dass sie neue Wege finden musste, um das Publikum zu erreichen. Die außergewöhnliche Geschichte der 96-Jährigen wurde in einer kurzen Doku von Leah Galant festgehalten und von der New York Times veröffentlicht.



Seht hier die Doku über Inge Ginsberg: