„DOOM Eternal“ wird komplett auf Mikrotransaktionen verzichten

Das wird Dich auch interessieren





Für Spiele-Publisher gehört es inzwischen leider zum Tagesgeschäft, Gamer so stark wie nur irgendwie möglich zu melken. Für jedes noch so kleine Extra und kosmetische Elemente werden Spieler gesondert zur Kasse gebeten. Und das Traurige: Leider funktioniert es auch und viele Gamer scheinen kein Problem damit zu haben, zusätzlich für Nutzloses zu bezahlen, obwohl sie schon 60 Euro oder mehr für das Hautspiel blechen mussten. Doch zum Glück ist die Gegenseite derzeit noch lauter und wenn ein Spiel mal keine Mikrotransaktionen anbietet, ist das eine gute Nachricht, über die gerne berichtet wird. So auch im Fall von „DOOM Eternal“.

„DOOM Eternal ist kein Mobile Game“

Weiterlesen Neue Games 2020: Diese Spiele-Highlights erscheinen in der ersten Jahreshälfte Wir stellen euch hier die wichtigsten und interessantesten Spiele-Neuerscheinungen des Jahres 2020 vor. Wie DualShockers berichtet, wurde Hugo Martin, Creative Director des Spiels, auf Facebook danach gefragt, ob „DOOM Eternal“ auch einen digitalen Store und somit Mikrotransaktionen bieten wird. Und Martins Antwort war zum Glück sehr eindeutig, denn er hat Mikrotransaktionen eine klare Absage erteilt. Es wird zwar kosmetische Gegenstände im Spiel geben, diese können aber mit XP freigeschaltet werden und haben weder einen Einfluss auf das Gameplay noch bieten sie einen Spielvorteil. Und wenn man gar keine Lust darauf hat, kann man die kosmetischen Gegenstände auch komplett ignorieren.

Hier die ganze Antwort von Hugo Martin:

Nichts, was man in DOOM Eternal mit XP freischalten kann, hat etwas mit Spielerfähigkeiten oder Inhalten zu tun, die das Spiel beeinflussen würden. Die einzigen Dinge, die man mit XP freischalten kann, sind KOSMETISCH. Diese kosmetischen Gegenstände haben keinen Einfluss darauf, wie man spielt, sie sehen einfach nur cool aus. DOOM Eternal ist ein 60-Dollar-Spiel, kein Free2Play-Titel oder ein Mobile Game – wir geben euch das ganze Spiel ohne Store, so wie man das auch erwartet. Skins mit XP freizuschalten ist Teil des Erlebnis, wenn man sich für so etwas interessiert. Oder aber ihr könnt diesen Aspekt komplett ignorieren und es wird keinerlei Einfluss haben und ist zudem noch kostenlos.

Nachdem das Spiel ursprünglich im November 2019 erscheinen sollte und verschoben werden musste, wird „DOOM Eternal“ jetzt am 20. März 2020 für Xbox One, PS4, PC und Google Stadia veröffentlicht. Eine Version für Nintendo Switch wird nachgereicht und erscheint irgendwann 2020. Wer „DOOM Eternal“ vorbestellt, bekommt „DOOM 64“ kostenlos dazu. Obendrauf erscheint das Spiel auch neben Nintendo Switch noch für Xbox One, PS4 und PC. „DOOM 64“ wird zusammen mit „DOOM Eternal“ am 20. März 2020 veröffentlicht und kann auch eigenständig erworben werden.

DOOM Eternal jetzt bei Amazon.de bestellen