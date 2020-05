Doro spielt Drive-In-Konzert im Autokino

Könnt ihr euch noch an euer letztes Konzert erinnern? Wenn ihr Glück hattet, war das im Februar – oder eben leider schon länger her. Eine Alternative zu regulären Live-Shows, bei denen die soziale Distanz nicht gewahrt werden kann, sind Drive-In-Konzerte. Doro hat nun einen solchen Gig angekündigt. Zur Sache soll es am 13. Juni in einem Wormser Autokino gehen (siehe FB-Post unten).

Autokonzert mit der Metal-Queen

Die Drive-In-Show in der CARantena Arena ist Teil des „Regenbogen 2 Rock Summer“. Und dabei müssen selbstverständlich die behördlich vorgesehenen Abstände zu anderen Personen eingehalten werden. So dürfen in jedem Auto maximal nur zwei Erwachsene zum Doro-Konzert anbrausen. Kinder, die im selben Haushalt leben, sind ebenfalls erlaubt. Während die Metal-Queen und ihre Band dann live spielt, wird der Auftritt einerseits auf der großen Kinoleinwand gezeigt sowie andererseits der Sound drahtlos ins Auto übertragen.

Der dänische Singer-Songwriter Mads Langer hat kürzlich als erster Musiker während der Corona-Krise so ein Drive-In-Event veranstaltet. Die Chose ging in Aarhus über die Bühne. Verkauft wurden dafür insgesamt 500 Tickets. Die Besucher parkten dafür mit ihren Autos versetzt in sicheren Abständen nebeneinander, hielten die Fenster geschlossen und bekamen die live dargebotenen Songs per Radiosender zu hören. Darüber hinaus konnten die Fans mit dem Meeting-Tool Zoom direkt mit Mads Langer interagieren.

