Doro überreicht Award an Wacken-Macher

Bei den European Festival Awards in Groningen (Niederlande) überreichte Doro Pesch am Abend des 15.01.2020 den Lifetime Achievement Award an Holger Hübner, den Macher des Wacken Open Air. In Abwesenheit des zweiten W:O:A Gründers, Thomas Jensen nahm die Rock & Metal-Queen dessen Auszeichnung für das Lebenswerk entgegen. In ihrer Laudatio würdigte Doro „Herz und Seele“, mit denen Hübner und Jensen das W:O:A zum „größten und schönsten Metal-Festival der Welt“ gemacht hätten.

Die Sängerin hatte in ihrer anschließenden Rede nur Lob für die beiden Organisatoren übrig. „Es ist mir eine ganz besondere Ehre, Holger und Thomas den Award für ihre Lebensleistung überreicht zu haben. Und es freut mich tierisch, dass sie diese große Auszeichnung nun in den Händen halten. Die beiden haben es einfach so sehr verdient! Wacken ist und bleibt für mich das größte und schönste Metal Festival der Welt.

Der Zusammenhalt dort ist phänomenal, es fühlt sich an wie Familie. Nicht umsonst bin ich fast jedes Jahr dort. Ob als Headliner, für die Wacken-Hymne zur Eröffnung des Festivals, für Gastauftritte bei anderen Bands oder einfach nur als Fan. Rock on, guys. Für immer! Eure DORO!“

Bei den European Festival Awards werden jährlich die meist geschätzten Festivals des europäischen Kontinents sowie deren Organisatoren gewürdigt. Es gibt 15 Kategorien, darunter „Bestes Indoor-Festival“, „Bestes neues Festival“ oder „Bestes kleines Festival“. Seit 2009 werden die Awards verliehen. Unter den bisherigen Preisträgern finden sich unter anderem Roskilde Festival, Rock am Ring/Rock im Park, METAL HAMMER PARADISE, Wacken Winter Nights und natürlich das Wacken Open Air.