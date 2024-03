Über eine Wiedervereinigung von Richie Sambora und seiner ehemaligen Band Bon Jovi wird bereits seit einiger Zeit spekuliert. Bald könnte es so weit sein.

Seit Längerem wird über eine mögliche Reunion von Bon Jovi und Gründungsgitarrist Richie Sambora spekuliert. Ein weiterer Schritt dazu könnte nun getan worden sein. Laut Showbiz 411 wird Sambora anwesend sein, wenn Jon Bon Jovi am 2. Februar im Los Angeles Convention Center als MusiCares-Person des Jahres 2024 geehrt wird. Der Erlös der Veranstaltung kommt MusiCares zugute, der führenden Musik-Wohltätigkeitsorganisation, die professionelle Musiker in Gesundheits- und Sozialbelangen unterstützt. Wieder vereint? Letzten November erzählte Sambora dem People Magazine, dass über seine mögliche Rückkehr zur Band „gesprochen“ werde: „Es wird gerade ein Dokumentarfilm über die Band und die Dinge, an denen ich…