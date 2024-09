Dream Theater: Aufnahmen zum neuen Album sind fertig

Vergangenen Herbst haben Dream Theater ihren einstigen Schlagzeuger Mike Portnoy wieder mit ins Boot geholt. Auch wenn die Umstände für Mike Mangini, der zwölf Jahre lang diesen Posten inne hatte, nicht sehr schön waren, war es für die Band die richtige Entscheidung. Zumindest betont dies Jordan Rudess immer wieder.

Empfehlung der Redaktion Jordan Rudess veröffentlicht neue Single seines Soloalbums Progressive Rock Noch während das neue Dream Theater-Album in der Mache ist, wandelt Keyboarder Jordan Rudess auf Solopfaden und veröffentlicht eine neue Single. Der Keyboarder veröffentlicht in Kürze sein Soloalbum PERMISSION TO FLY und gibt zu Promozwecken entsprechend häufig Interviews. Da bereits seit einiger Zeit bekannt ist, dass Dream Theater an ihrem 16. Studioalbum arbeiten, wird er natürlich auch dahingehend zum Stand der Dinge befragt. Dem britischen Devolution Magazine teilte er jüngst mit: „Wir haben unsere Tracks und alles andere fertiggestellt. Jetzt sind wir in dieser Phase, in der alles Weitere passieren muss – all die Dinge, die passieren, nachdem die Musiker ihre Noten gespielt und gesungen haben. Es läuft also super.“

„Die ganzen Mike Portnoy-Sachen“

Auch hebt Rudess Portnoys Beitrag seit der Rückkehr erneut hervor. „Ich freue mich sehr! Denn Mike wieder willkommen zu heißen, ist eine wirklich emotionale, schöne Sache – in seinem Zuhause, wo er eigentlich sein sollte. Er war so wundervoll und hat uns allen gegenüber sehr respektvoll reagiert. Er hat all diese Fähigkeiten, die über das Trommeln hinausgehen. Also fragt er: ,Stört es euch, wenn ich dabei mitmache?‘ Und wir sagen immer: ,Los geht’s. All die Dinge, die du tust – die ganzen Mike Portnoy-Sachen – sind wichtig.‘ Und ich bin so glücklich. Denn wenn ich mir die Musik anhöre, die wir gemacht haben, ist klar, dass einiges davon aus seinem Gehirn kommt.“

Empfehlung der Redaktion Mike Portnoy: Rückkehr zu Dream Theater war nicht schwierig Progressive Metal Mike Portnoy war eines der Gründungsmitglieder von Dream Theater. Nun erzählte er, wie er sich nach seiner Rückkehr fühlte. Auch Portnoy selbst erklärte im Juni, dass die Arbeit an der kommenden Dream Theater-Scheibe „absolut großartig“ laufe. „So viel Zeit habe ich lange nicht mehr in ein Album gesteckt“, erklärt Mike Portnoy, und fügte hinzu: „Wir sind alle wirklich begeistert und stolz auf das neue Material.“

