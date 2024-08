Jordan Rudess veröffentlicht neue Single seines Soloalbums

Anfang des Jahres gab Dream Theaters Jordan Rudess bekannt, ein Soloalbum herauszubringen. Nun ist es nicht der erste Alleingang des Keyboarders, jedoch hat er sich diesmal Unterstützung geholt. Neben Sänger That Joe Payne, Schlagzeuger Darby Todd (Devin Townsend) und Gitarrist Steve Dadaian gibt es einige Gastgitarrensoli von Bastian Martinez zu hören.

Hoch hinaus

Das Album namens PERMISSION TO FLY soll am 6. September 2024 erscheinen. ‘Shadow Of The Moon’ ist nach ‘The Alchemist’ und ‘Embers’ bereits die dritte Single-Auskopplung. Für das dazugehörige Musikvideo wurde ein Wettbewerb veranstaltet, bei dem einzigartige Videokonzepte eingereicht werden konnten. Gemeinsam mit dem Lightricks-Team durfte der Gewinner Manny Walker den Clip an einem hochmodernen Set in Serbien produzieren.

Empfehlung der Redaktion Dream Theater: Jordan Rudess froh über Portnoy-Rückkehr Progressive Metal Vergangenes Jahr kehrte Originalschlagzeuger Mike Portnoy zurück zu Dream Theater. Keyboarder Jordan Rudess schwärmt nun in den höchsten Tönen. Jordan Rudess beschreibt die Entstehung des Videos als „eine unglaubliche Erfahrung“. Weiterhin kommentiert er: „Die Zusammenarbeit mit einem so talentierten Team sowie die Verwendung der neuen, hochmodernen LTX-Studiosoftware von Lightricks hat meine Vision auf eine Weise zum Leben erweckt, die ich mir nicht hätte vorstellen können. Es zeigt, wie kraftvoll es ist, Musik mit innovativem und visuellem Storytelling zu kombinieren.“

Außergewöhnlich

Das anstehende Album sei „zutiefst von den turbulenten Ereignissen der Jahre 2023–2024 geprägt. In vielen Liedern sind Motive des Friedens und der Gewaltbekämpfung verwoben.“ Eine weitere Besonderheit: Rudess hat das Songwriting nicht selbst übernommen. „Alle Texte des Albums wurden von meiner Tochter Ariana geschrieben.“ Er erklärt: „Obwohl es mir Spaß macht, selbst Texte zu schreiben, liegt mein Hauptaugenmerk hier eher auf der klanglichen Qualität der Worte. Für dieses Album wollte ich tiefer eintauchen und etwas bieten, das auf einer tieferen und intellektuellen Ebene Resonanz findet. Ari hat einen außergewöhnlichen Job gemacht.“

