AC/DC setzen unerwartet einen anderen Schlagzeuger als Phil Rudd beim Power Trip Festival auf den Drum-Hocker: Matt Laug wird im Einsatz sein.

AC/DC werden beim überragend besetzten Power Trip Festival überraschenderweise nicht mit Schlagzeuger Phil Rudd auftreten. Stattdessen wird Matt Laug hinter der Schießbude sitzen. Dies gaben Angus Young und Co. just in den Sozialen Medien bekannt. Mit von der Partie ist allerdings Bassist Cliff Williams, der extra für das Event seinen Ruhestand zwischenzeitlich ruhen lässt. AC/DC posteten einen kurzen Audioausschnitt von den Proben für das Open Air, das vom 6. bis 8. Oktober im kalifornischen Indio über die Bühne geht. Was ist mit Phil Rudd? "Start für Power Trip!", heißt es in dem Post. "Hört euch die Probe der Jungs an,…