Dust Bolt: Neues Video und Tour mit Obituary

Foto: Niklas Niessner. All rights reserved.

Die Erfolgsgeschichte für die Thrasher Dust Bolt geht weiter: Gegründet 2006 in Landsberg am Lech, Wacken Metal Battle-Gewinner 2011, auf großer US-Tour mit Obituary und Exodus 2017: Wirklich beachtlich, was die vier Oberbayern geschafft haben!

Vom 14.09. bis zum 15.10. befinden sich Dust Bolt auf der “Battle Of The Bays”-Tournee durch Nordamerika und Kanada mit Obituary, Exodus und Powertrip.

Seht hier den aktuellen offiziellen Dust Bolt-Videoclip von ‘Mind The Gap’: