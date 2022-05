Die Eagles of Death Metal sagten gestern (17. Mai) über die Tragödie aus, die sich während ihres Konzerts im November 2015 im Bataclan ereignete. Terroristen töteten 89 Menschen im Bataclan, der Anschlag war Teil einer koordinierten Serie von Anschlägen in Paris. Frontmann Jesse Hughes und Gitarrentechniker Eden Galindo befanden sich auf der Bühne, als die Terrorgruppe Islamischer Staat in das Theater eindrang und losfeuerte. Ein Fußballstadion und Cafés waren ebenfalls Ziel der Anschläge, bei denen insgesamt 130 Menschen getötet wurden.

Jesse Hughes: Vergebung durch Glaube

Fast alle Terroristen wurden von der Polizei getötet oder sprengten sich selbst in die Luft. Als der Gitarrist gefragt wurde, ob er bereit sei, dem einzigen überlebenden Mitglied der Terrorgruppe zu vergeben, sagte er: „Ja! Es ist wichtig, zu vergeben. Ich bin Christ, jeder muss einen Weg finden. Also vergebe ich ihnen und hoffe, dass sie den Frieden Gottes für sich selbst finden.“ Hughes beschrieb dem Gericht, was während des Angriffs geschah. Er habe sofort das Geräusch von Schüssen wahrgenommen und „gewusst, dass der Tod kommt“. Er schloss seine Aussage mit einem Zitat von Ozzy Osbourne: „Man kann den Rock ’n‘ Roll nicht töten!“.

Der Prozess begann im September 2021 und soll laut Washington Post nächsten Monat abgeschlossen werden.