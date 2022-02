Mark Lanegan (Screaming Trees, QOTSA) verstorben

Der allseits geschätzte Sänger Mark Lanegan ist gestorben. Das teilte sein Presseagent in den Sozialen Medien mit. Der einstige Screaming Trees-Frontmann und das zwischenzeitliche Queens Of The Stone Age-Mitglied wurde 57 Jahre alt. Darüber hinaus liegen keine weiteren Informationen zur Todesursache vor. „Unser geliebter Freund Mark Lanegan ist heute Morgen in seinem Zuhause im irischen Killarney verstorben“, heißt es in dem Statement.

Ruhe in Frieden

„Er war ein geliebter Sänger, Songwriter, Autor und Musiker. Er wurde 57 Jahre alt und wird von seiner Ehefrau Shelley überlebt. Keine anderen Informationen sind derzeit verfügbar. Die Familie bittet alle, ihre Privatsphäre zu dieser Zeit zu respektieren.“ Lanegan wurde am 25. November 1964 in Ellensburg, Washington geboren. Von 1985 bis 2000 fungierte er als Frontmann der Screaming Trees. Daraufhin machte er als Solokünstler weiter und brachte unter anderem seit gefeiertes Album BUBBLEGUM (2004) raus. Mit Greg Dulli von The Afghan Whigs gründete er das Duo The Gutter Twins. Zu seinen renommiertesten Kollaborationen zählen sicher seine Zusammenarbeit mit Isobel Campbell, mit der er drei Platten aufnahm, sowie sein Engagement bei Queens Of The Stones Age.

So war auf fünf Studiowerken der Band um Josh Homme vertreten — nämlich auf RATED R (2000), SONGS FOR THE DEAF (2002), LULLABIES TO PARALYZE (2005), ERA VULAGARIS (2007) und …LIKE CLOCKWORK (2013). Im Dezember veröffentlichte Mark Lanegan seine neuesten Memoiren unter dem Titel ‘Devil In A Coma’. Darin gibt er einen erschreckenden Bericht seiner COVID-19-Erkrankung zum Besten, im Rahmen derer er „ins Koma rein- und rausrutschte“. Zahlreiche Künstler haben online Beileidsbekundungen gepostet (siehe unten), darunter Iggy Pop, Mark Morton (Lamb Of God), Duff McKagan (Guns N’ Roses), Tim Burgess (The Charlatans), Moby und Badly Drawn Boy.

Our beloved friend Mark Lanegan passed away this morning at his home in Killarney, Ireland. A beloved singer, songwriter, author and musician he was 57 and is survived by his wife Shelley. No other information is available at this time. We ask Please respect the family privacy — mark lanegan (@marklanegan) February 22, 2022

Mark Lanegan, RIP, deepest respect for you. Your fan,

I am so profoundly grateful to have had the chance to make music & become friends with Mark Lanegan. Few artists ever achieve the level of honesty & authenticity that he did.

Rest In Peace, old friend. Truly. More and more the best are no longer with us. @marklanegan pic.twitter.com/KPyPC17xad — moby XⓋX (@thelittleidiot) February 22, 2022

Hearing about Mark Lanegan passing away has properly stopped me in my tracks. I’m absolutely gutted. Met him on a couple of occasions and I was nervous because I loved him so much. He was a perfect gentleman, really kind. One of THE great singers of the last 30 years. So sad 💔 — Badly Drawn Boy (@badly_drawn_boy) February 22, 2022

Terribly saddened to hear the news of the passing of Mark Lanegan. A very gifted artist blessed with honey dipped tones, gone far too soon. — Garbage (@garbage) February 22, 2022

Oh no. Terrible news that Mark Lanegan has left us. Safe travels man – you’ll be missed 💔 — Tim Burgess (@Tim_Burgess) February 22, 2022